Potsdam

Am 27. Januar konnte durch eine Zeugin beobachtet werden, wie ein Mann in der Waldstadt, genauer in der Saarmunder Straße, stark an einem Fahrradständer rüttelte und sich immer wieder umschaute. Er konnte schließlich die Sicherung des Fahrrads umgehen und dieses entwenden. Im Zuge dessen machte die Zeugin zwei Fotos von dem mutmaßlichen Täter.

Der Täter bei seiner Tat am 27. Januar dieses Jahres. Quelle: Polizei

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331/5 50 80 entgegen.

Alternativ können Tippgeber auch das Hinweisformular im Internet nutzen, darauf weist die Polizei hin. Dieses findet sich in den Online-Services des Bürgerportals unter: www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter: polbb.eu/hinweis

Von MAZonline