Am 4. Januar 2022 soll ein bisher unbekannter Mann in Potsdam West ein Mädchen angesprochen haben. Wie das Mädchen der Polizei im Nachhinein berichtete, war es an jenem Dienstag gegen 9.30 Uhr zu Fuß in der Stormstraße in Richtung eines nah gelegenen Spielplatzes unterwegs. Plötzlich habe neben dem Kind ein schwarzer Van gehalten.

Aus dem Wagen heraus, so berichtet das Mädchen den Beamten, wurde es von einem Mann mit außergewöhnlicher Frisur, einem so genannter Irokesenschnitt, angesprochen. Dieser wollte sie überreden, in das Fahrzeug zu steigen. Als sie dies verneinte, sei der Mann ausgestiegen und habe versucht, sie in den Wagen zu ziehen. In diesem Moment sei ihr ein unbekannter Mann zu Hilfe gekommen und habe den Angreifer wegschubst, so dass sie sich befreien und wegrennen konnte – auch der Zeuge sowie der Unbekannte mit dem Irokesenschnitt entfernten sich.

Gelbe Zähne, rote Haare und Locken an den Beinen

Gegenüber der Polizei gab das Mädchen später eine Personenabschreibung ab, aufgrund der ein so genanntes Phantombild entstanden ist. Es zeigt einen schlanken Mann um die 40 Jahre, der seine Haare rot gefärbt, an den Seiten abrasiert und die restlichen Haare zu drei langen Zacken nach oben gestylt hatte. Gekleidet war er mit einem zerrissenen T-Shirt mit weißem Wolf-Motiv, dazu trug er eine schwarze kurze Hose und schwarze Turnschuhe.

Darüber hinaus sind dem Mädchen ein Schnurrbart, die gelben Zähne des Mannes und dessen lockigen schwarzen Beinhaare in Erinnerung geblieben.

Wer kann helfen?

Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Wer war Zeuge des Vorfalls? Kann jemand Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen, insbesondere zum Beschuldigten als auch zum bisher unbekannten Zeugen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331-5508-0 entgegen. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden: www.polizei.brandenburg.de.

