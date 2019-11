Potsdam

In der Landeshauptstadt ist offenbar eine Betrügerbande unterwegs. Eine entsprechende Warnung, die derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert, konnte die Polizei auf MAZ-Anfrage bestätigen. „Im bunten Blumenstrauß an Betrugsmaschen ist das jetzt eine weitere“, sagt Polizeisprecher Daniel Keip. Ein ähnliches Vorgehen sei bereits von Kriminellen bekannt, die sich als Wasser- oder Gaszähler-Ableser tarnen.

Demnach geben sich die Betrüger jetzt als Versicherungsvertreter oder Feuerwehrleute aus und behaupten, zur Überprüfung der angeblich gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder in die Wohnung zu müssen. Dann, so Daniel Keip, gebe es unterschiedliche Varianten. „Offenbar wird entweder in Drückermanier versucht, völlig überteuerte Rauchmelder zu verkaufen oder es folgt der klassische Trickdiebstahl, bei dem mit Ablenkung agiert wird.“ Er betont: „Die Feuerwehr macht keine Hausbesuche, wenn jemand zu einer echten Überprüfung käme, dann hätte einen der Vermieter informiert!“

Noch keine Anzeigen –Bürger aufmerksam

Tatsächlich liege der Polizei noch keine Anzeige wegen eines solchen Betrugs vor. „Aber das bedeutet ja vor allem, dass die Bürger sehr gut reagiert haben“, sagt Daniel Keip. Keinesfalls sollten Betroffene jemanden in die Wohnung lassen, stattdessen die Polizei informieren – am besten auch über das Kennzeichen des PKW, mit dem sich die Betrüger offenkundig fortbewegen. „Auch der Versuch ist strafbar“, sagt Daniel Keip.

Übrigens sind Rauchmelder in Wohnräumen tatsächlich Pflicht in Brandenburg: Schon seit Juli 2016 müssen Neu- und Umbauten mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Bestandsbauten hingegen haben noch eine Übergangsfrist bis Ende 2020.

Von MAZonline/krf