Potsdam

Fünf Potsdamer Bahnhöfe werden demnächst einer Schönheitskur unterzogen. Und nicht nur das: In dem Maßnahmenpaket, dass die Deutsche Bahn, die Landeshauptstadt Potsdam und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gemeinsam aufgelegt haben, sind „Verbesserungen der Aufenthaltsqualität, Orientierung, Platzgestaltung, Barrierefreiheit und Anschlussmobilität“ festgeschrieben.

Heller, moderner und ansprechender

Das Pilotprojekt stellt explizit die Reisenden und die Aufenthaltsqualität an den Bahnhöfen in Potsdam in den Fokus. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, gehören dazu unter anderem auch „neues und/oder zusätzliches Sitzmobiliar, eine bessere Wegeleitung und Beleuchtung, moderne Informationstafeln und auch eine ansprechendere Gestaltung von Wänden, Fassaden oder Dächern“. Im Programm aufgeführt sind die Potsdamer Bahnhöfe Golm, Park Sanssouci, Charlottenhof, S-Babelsberg und Medienstadt Babelsberg.

Berücksichtigung kultureller Aspekte rund um den Bahnhof

Bei den Maßnahmen geht es aber um mehr als nur ein wenig Farbe aufzutragen. Das Leitbild des Programms lautet: „Potsdamer Bahnhöfe als Leinwand der städtischen Kulturlandschaft“. Dafür werden bei der Gestaltung architektonische sowie geschichtlich kulturelle Aspekte am Standort des Bahnhofs. Am Bahnhof Golm wurden beispielsweise passend zum Universitätsstandort Golm ziert eine Galerie der Wissenschaften die Fassade entlang der Rampen angebracht. Nach und nach werden in den kommenden Wochen und Monaten nun die ersten Maßnahmen umgesetzt. Finanziert wird das Pilotprojekt aus Eigenmitteln der Deutschen Bahn sowie der Landeshauptstadt Potsdam finanziert und durch den VBB in der Projektsteuerung unterstützt.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) begrüßte das Programm. Der öffentliche Nahverkehr sei gerade in Zeiten des Klimawandels wichtiger denn je geworden. Einer Aufwertung der Potsdamer Bahnhöfe komme daher „eine ganz besondere Bedeutung zu“. Die Bahnhöfe „sind Verkehrsknoten in Quartieren und zentrale Treffpunkte zugleich. Umso wichtiger ist es, dass wir das Thema der Aufwertung nun gemeinsam angehen und für die Potsdamerinnen und Potsdamer ebenso wie für unsere Besucherinnen und Besucher einen echten Mehrwert schaffen“, so Schubert.

Von MAZonline/ hvc