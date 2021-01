Babelsberg

In Babelsberg haben sich am Samstagnachmittag etwa 20 Menschen an der Puppenbühne „Burattino“ versammelt, die trotz Corona seine Galerie geöffnet hatte. Betreiber Udo Weber hatte Anfang der Woche angekündigt, trotz der Corona-Pandemie und der von der Stadt verfügten Schließung der Kultureinrichtungen am Samstag Schneewittchen aufzuführen, „um die Kinder wieder glücklich zu machen“, wie er sagt. Eventuelle Sanktionen der Behörden wollte er in Kauf nehmen. Auf die Aufführung des Märchens „Schneewittchen“ hat er nun aber kurzfristig verzichtet, obwohl das am Grundstückszaun angekündigt war und er schon 17 angemeldete Zuschauer hatte. Die konnten nun vom Grundstückszaun aus einen Blick in die Galerie und die Puppenbühne nehmen. Er selbst spielte an seinem Grundstückstor: Sein Großclown verhaute das Corona-Virus, das ihm drohte „ich mutiere“.

Das Ordnungsamt der Stadt hatte zwei Mitarbeiter geschickt, griff aber nicht ein.

Udo Weber bringt heißen Kaffee ans Tor und zieht sich dann wieder zurück: „Ich bin ein freundlicher Mensch.“ Quelle: Rainer Schüler

„Mit einer Aufführung würde ich mich tatsächlich strafbar machen“, sagte Weber der MAZ am Samstag: „Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht drinnen spiele. Auch das Publikum würde sich strafbar machen.“ Also sagte er den angemeldeten Zuschauern reihum telefonisch ab, lud sie aber stattdessen zum Spazierengehen ein. „Ich mache meine Galerie auf und die Fenster“, sagte er. „Man kann vom Zaun aus reinschauen. Aber es gibt keinen Publikumsbetrieb.“

Puppenspieler Weber macht auf. Quelle: Rainer Schüler

Was die Zaungäste machen und wie dicht sie beim Zuschauen sind, ist nicht Webers Problem. Er brachte sogar Kaffee ans Tor und zog sich dann wieder aufs Grundstück zurück, wo er die Fenster zu seinem Haus mit der Bühne darin und das Tor zur Galerie öffnete, sie sich in einer Garage befindet. Auf der Straße verteilten Zuschauer Kaffee untereinander.

Zaungäste verteilen untereinander heißen Kaffee. Quelle: Rainer Schüler

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) habe ihn am Freitagabend persönlich angerufen und gefragt, was das soll, berichtet Weber: „Schön, dass der König anruft. Der Hofnarr freut sich!“ Er erklärte Schubert, wie das mit dem Spielen am Zaun für Zaungäste laufen würde. „Das ist ein Trick“, sagte Weber der MAZ: „Ich bin der Narr. Ich improvisiere.“ Schubert kenne die Puppenbühne und sei mit seiner Tochter selber schon da gewesen.

Zaungäste haben Spaß am Puppenspiel am Zaun: Der Kasper verhaut das Corona-Virus. Quelle: Rainer Schüler

Das Ordnungsamt meldete sich bei ihm am Dienstag, als der MAZ-Artikel über die Aktion am Samstag erschienen war, und drohte ihm ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro angedroht. „Was?“ konterte er: „Mehr bin ich nicht wert?“ Er müsse zeigen, dass er noch da ist, sagte er der MAZ: „Ich habe keine Auftritte. Ich verdiene kein Geld. Und ich bekomme keine Unterstützung.“ Weber ist das Motiv der massiven Drohung des Amtes klar: „Die haben Riesenangst, dass andere das nachmachen.“

Das Puppentheater aus dem Koffer hat seit Dezember 2002 in der Rosenstraße eine feste Spielstätte mit 28 Zuschauerplätzen. Gezeigt werden an den Wochenenden Puppen-Aufführungen für Kinder ab drei Jahren an, für deren Eltern und Großeltern.

