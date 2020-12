Potsdam

Es waren harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, stand das gesamte Haus seit dem Nikolauswochenende unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichteten sie regelmäßig über die Situation vor Ort.

Pünktlich zu Weihnachten konnte die Quarantäne nun aufgehoben werden, die Pflegekräfte wurden von Kollegen abgelöst und konnten die Feiertage mit ihren Familien verbringen. Zum Abschluss des Quarantäne-Tagebuchs schickte uns Hauschefin Manja Sprdlik berührende Worte.

Abschließende Worte von Manja Sprdlik

„Die heutigen Zeilen schreibe ich von zu Hause. Gestern morgen konnten wir die WG in der Heinrich-Mann-Allee wieder öffnen und somit habe wir den Heiligen Abend mit unseren Familien verbracht. Viele Gedanken beschäftigten mich nun am heutigen Weihnachtsmorgen. Es ist mir gestern nicht leicht gefallen, aus der WG zu gehen, doch bin ich nun froh, bei meinen Kindern zu sein.

Die drei Wochen in Quarantäne mit den alten Menschen, haben mir vor Augen geführt, worauf es ankommt in dieser Zeit. Denn obwohl ich und auch meine beiden Mitstreiter sehr unter der Trennung von Familie und Freunden gelitten haben, war es eine so warme Zeit, dass es uns eben wiederum schwer fiel, zu gehen.

Pfleger Ismail mit Hündin Lotti. Quelle: Manja Sprdlik

„So viel Unterstützung in der Weihnachtszeit berührt mich“

In der Weihnachtszeit so viel Unterstützung in so vielfältiger Form zu erfahren, berührte mich zutiefst und gibt so viel Kraft. Somit möchte ich mich an dieser Stelle bedanken! Ich möchte meiner lieben Freundin Linda danken, die meinem kleinen Sohn eine wundervolle Vorweihnachtszeit bereitet und ihm die Trennung von mir sehr leicht gemacht. Sie hat mir, gemeinsam mit den Kindern, einen Baum geschmückt und meinen Raum weihnachtlich vorbereitet. es war so wunderbar, nach den drei Wochen, so empfangen zu werden.

Ich möchte den Familien unserer Bewohner danken. In erster Linie für das Vertrauen, das sie in uns Pflegende setzen, aber auch für die Unterstützung, die wir von außen erfahren haben. Für die lieben Worte, für die kleinen Geschenke, dafür, dass sie uns, auch in normalen Zeiten, wahrnehmen und wertschätzen.

Ich möchte mich bei allen Pflegenden bedanken, ihr habt euch infiziert, die Erkrankung und/oder die Quarantäne ausgehalten, habt an uns im Haus gedacht und seid nun wieder da, so herzlich und diszipliniert, wie wir es kennen. Danke!

„Die Zeit im Haus war eine gute!“

Ich weiß nicht, wie man all diese Gedanken und Gefühle in einen überschaubaren schriftlichen Rahmen bringen kann – also ich kann es schon mal nicht.

Die Zeit im Haus war eine gute! Das lag unbedingt daran, dass die Menschen, die mit mir zusammen eingezogen sind, eben wunderbare Menschen sind. Danke liebe Jule, lieber Ismail, lieber Max. Es ist großartig, euch zu kennen und es war mir eine Freude, diese Zeit mit euch verbringen zu dürfen!

In Gedanken bei den Kollegen in der Paetowstraße

Ich glaube, das ist es, worauf es ankommt: Sich in schweren Zeiten gegenseitig zu unterstützen, die Augen und das Herz offen zu halten und etwas tun, wenn man es eben tun kann. Dann kommt die wärmende Liebe von ganz allein und dem Menschen geht es besser.

In Gedanken bin ich bei meinen Kollegen, die in die Senioren-WG in der Paetowstraße eingezogen sind, um auch die alten Menschen dort über die Quarantäne zu bringen, auch über die Feiertage. Liebe Cordi, liebe Annika, lieber Thomas, es ist nicht in Worte zu fassen, was Ihr dort leistet! Meinen größten Respekt an Euch! Ich wünsche Euch viel Kraft und Gelassenheit. Bis ganz bald

Ich wünsche uns allen noch eine besinnliche Weihnachtszeit!“

