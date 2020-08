Am Mittwoch sollen von den Stadtverordneten die Weichen für das Digital-Großprojekt „Creative Village“ am RAW-Gelände gestellt werden. Ein offener Brief der Anwohnerinitiative Teltower Vorstadt kritisiert kurz zuvor die fehlende rechtliche Bindung des Investors an sein erklärtes Nutzungskonzept im Vertrags- und Bebauungsplanentwurf.