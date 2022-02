Babelsberg

Babelsbergs Zentrum hat eine neue angesagte Adresse für Second-Hand-Artikel. Nur wenige Schritte vom Rathaus entfernt hat Sven Lüddemann sein Geschäft „Radio Gaga“ wieder eröffnet. Liebhaber gebrauchter Spiele, DVDs, CDs oder Schallplatten kennen das Geschäft aus der Großbeerenstraße. Seit 1993 hat Lüddemann dort seinen „Media Markt für Gebrauchtes“ betrieben.

Im Sommer letzten Jahres hatten ihm die neuen Haus-Eigentümer gekündigt. Was für den 56-Jährigen zuerst nach einer kleinen Katastrophe aussah, erweist sich jetzt als erfreulicher Wink des Schicksals. Zwar hatte der Musikliebhaber nie ans Aufgeben gedacht. „Ich liebe meinen Laden und habe großen Spaß daran, mit den Kunden zusammenzukommen.“ Außerdem bringe ihm jeder Tag etwas Neues. Wenn er den Laden um 10 Uhr öffne, wisse er nicht, wer ihm heute eine große spannende Sammlung oder nur drei Schallplatten bringen wird. Notfalls hätte er sein Unternehmen online weiter betrieben.

Radio Gaga ist umgezogen – mit mehr als 200.000 Artikeln. Quelle: Elvira Minack

Umzug mit 100.000 Artikeln ins Babelsberger Zentrum

Das war zum Glück nicht nötig. Mit dem neuen Standort hat Lüddemann einen Glücksgriff getan. Nicht nur, dass er sich auf 180 Quadratmeter vergrößern konnte und seine Schätze – mehr als 100.000 Artikel – jetzt in zwei Verkaufsräumen anbieten kann. Auch die Lagerfläche für die allein 50.000 CDs, 15.000 DVDs und 5000 Blue Rays ist größer. Und das Tollste: Er hat jetzt auch drei große Schaufenster.

Die hat er thematisch und liebevoll nach den Themen Film, Musik und Games gestaltet. Das kommt auch bei den Passanten gut an. „Immer wieder sehe ich Leute stehen bleiben und freudig auf einzelne Exponate zeigen“, berichtet er. Mit dem Schaufenster „Film“ will der Babelsberger auch auf die Tradition seines Heimatkiezes verweisen.

Umzug und Neubeginn – so anstrengend sie auch waren – hätten ihm auch gezeigt, was er alles besitzt. „Und das gehört mir alles, ist alles bezahlt“, sagt er voll Stolz.

Babelsberger bietet seine Ware auch im Internet an

So mittendrin im Babelsberger Zentrum hat Lüddemann nun auch Laufkundschaft neben den Stammkunden. „Wer hierher kommt, stöbert gern, findet und kauft auch Dinge, von denen er gar nicht wusste, dass er sie haben möchte“ erzählt er mit einem Augenzwinkern. Man kann sich gut vorstellen, die Zeit zu vergessen zwischen den übermannshohen Regalen mit den Tausenden Liebhaberstücken vom klitzekleinen Chip bis zum gebrauchten DVD-Rekorder.

Im Prinzip kauft Lüddemann alles an, was die Kunden ihm bringen. „Ich picke mir nicht nur eine Hand voll Stücke aus einer Sammlung. Das finde ich nicht fair. Ich zahle dann eben weniger dafür.“ Letztlich nützen ihm auch die CD-Hüllen etwas. Schließlich geht auch einmal etwas entzwei. Der Händler bietet seine Ware auch im Internet an. Angekauft wird aber nur vor Ort. Der Neue fühlt sich an seinem neuen Firmenstandort angekommen. „Ich bin zufrieden und hoffe, die Babelsberger freuen sich auch darüber, dass es uns jetzt hier gibt“.

