Innenstadt

Zwei junge Männer wurden am frühen Sonntagmorgen im Potsdamer Lustgarten ausgeraubt, wie die Polizei am Montag morgen mitteilte. Sie wurden dort gegen 3 Uhr von zwei Männern angesprochen. Unter Androhung von Gewalt mussten sie ihre Taschen durchsuchen lassen.

380 Euro musste das Opfer mit dem Handy überweisen

Ein Täter nahm sich daraufhin die Jacke des 21-Jährigen. Der andere Täter nötigte den 20-Jährigen ihn zum Hauptbahnhof zu begleiten, wo er von einem Geldautomaten Geld abheben sollte. Da dies nicht funktionierte, schlug er ihm mit der Faust in sein Gesicht und zwang ihn dann 380 Euro per Handy an ein dritte Person zu überweisen. Erst dann ließ er er von seinem Opfer ab, das sich dann zur Polizei begab.

Von MAZonline