Am späten Dienstagabend um kurz nach 23.30 Uhr verständigte eine Frau die Polizei darüber, dass sie verdächtige Geräusche im Bereich der Orangerie im Park Sanssouci in Potsdam gehört habe. Kurze Zeit später meldete der Wachschutz der Schlösserstiftung eine eingeschlagene Scheibe im Bereich „Neue Kammern“ – nur wenige Meer von Schloss Sanssouci entfernt.

Die Polizei überprüfte währenddessen den Hinweis der Zeugin an der Orangerie. Die Beamten bemerkten tatsächlich eine kaputte Scheibe und hörten laute Geräusche aus dem Innern des Gebäudes. Drinnen wütete ein junger Mann, der schließlich aufs Dach des Orangerieschlosses kletterte. Oben angekommen, hatte sich seine Tobsucht jedoch nicht gelegt. Der 23-Jährige begann mehrere massive Vasen und Schalen vom Dach zu stoßen. Die Beamten riefen die Feuerwehr zu Hilfe, um mit mittels einer Drehleiter zu dem jungen Mann zu gelangen.

Randalierer stürzt mehrere Meter tief vom Dach der Orangerie

Als sie schließlich auf Höhe des Daches waren und mit dem Mann, der sich in der Zwischenzeit vollständig ausgezogen hatte, Kontakt aufnehmen wollten, „ließ sich dieser plötzlich unvermittelt vom Dach der Orangerie fallen und stürzte mehrere Meter tief“, berichtete die Polizei am Mittwochmittag. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann aus dem Landkreis Teltow-Fläming schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nicht nur die Orangerie und die Neuem Kammern betroffen

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung im Bereich der „Orangerie“, der „Neuen Kammern“ sowie des „Keith-Hauses“, denn auch dort wurde in der vergangenen Nacht eine zerstörte Scheibe festgestellt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mehrere Hunderttausend Euro betragen könnte.

Wie die Polizei darüber hinaus mitteilte, wird derzeit geprüft, ob der Mann bereits am Abend davor auffällig wurde. Die Polizei war gegen 21.30 Uhr wegen eines nackten Mannes zu einem Friedhof in die Puschkinallee in Potsdam gerufen worden, der jedoch rechtzeitig flüchtete.

Den letzten großen Schaden aufgrund von Vandalismus im Park Sanssouci ist gerade mal ein halbes Jahr her. Ende Januar 2021 zerschlugen Unbekannten 30 bis 40 Scheiben der Gewächshäuser auf den Weinbergterrassen unterhalb des Schlosses Sanssouci gewütet.

