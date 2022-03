Potsdam

Die Bilder aus der Ukraine sind gerade für jene belastend, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Doch man kann sie unterstützen, sagt Frank Zimmermann-Viehoff, Chefarzt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum.

Bergen Nachrichten aus der Ukraine für die Kriegskinder von damals das Risiko der Retraumatisierung?

Frank Zimmermann-Viehoff: Man muss Trauma und Traumafolgestörung trennen. Ich kann ein Trauma haben, entwickle aber nicht notwendigerweise eine Traumafolgestörung. Ein Trauma ist unspezifisch und kann ein Risikofaktor für Angststörungen und Depressionen sein, aber auch für körperliche Erkrankungen wie Schlaganfall oder Herzinfarkt Jahre später.

Die Posttraumatische Belastungsstörung ist hingegen eine definierte Erkrankung, die einhergeht mit dem Wiedererleben von Traumainhalten in Form von Bildern, Träumen, Flashbacks, mit bestimmtem Vermeidungsverhalten, mit einer Übererregbarkeit. Die PTS ist allerdings nur eine Möglichkeit von vielen, auf ein Trauma zu reagieren.

Und was ist Retraumatisierung?

Wenn jemand ein traumatisches Erlebnis in der Realität wieder erlebt – wenn ihm also das gleiche noch einmal passiert. Das betrifft also eher die Menschen in der Ukraine, die schon einen Krieg erlebt und dort traumatische Erfahrungen gemacht haben und jetzt wieder im Krieg leben.

Was ist mit den älteren Menschen hier in Deutschland?

Wer jetzt die Kriegsbilder sieht, erlebt keine Retraumatisierung, sondern eine Reaktivierung von Traumanetzwerken. Durch diese Bilder als Auslöser – als Trigger – werden abgespeicherte Erinnerungen in Form von Bildern, Gefühlen, Gedanken aktiviert. Das ist das, was wir sehen, wenn ein älterer Mensch auf die Bilder aus der Ukraine mit Panik reagiert oder schreit oder desorientiert wirkt. Netzwerke werden aktiviert und dadurch ist es so, als würde man es wieder erleben.

Sollten wir uns Sorgen machen?

Ja, wir sollten ein Auge drauf haben. Und wir sollten bei Oma und Opa aktiv nachfragen: Wie geht es euch denn jetzt mit dem, was in der Welt passiert? Spätestens, wenn man feststellt, da schläft jemand schlechter oder ist viel unruhiger, verwirrter, angespannter, sollte man fragen, was los ist.

Kann ich da etwas kaputtmachen?

Nein. Aber aus genau dieser Sorge heraus wird häufig nicht nachgefragt. In aller Regel ist Reden gut. Man sollte auf jeden Fall ein Angebot machen. Aber man sollte auch respektieren, wenn die Menschen sagen, sie möchten nicht oder nicht jetzt. Ein offenes, ehrliches, empathisches Interesse ist gut – es gar nicht anzusprechen und wegzugucken, nicht.

Worauf ist im Gespräch zu achten?

Lassen Sie Ihren Gesprächspartner nicht allein, wenn die Wunden offen sind und die Abwehr gefallen ist. Wir arbeiten in der Traumatherapie mit dem Kontrast zwischen dem, was in der Vergangenheit furchtbar war, und dem, was im Hier und Jetzt ist. Das Trauma ist im Hier und Jetzt vorbei, das Trauma war einmal – jetzt ist 2022, der Himmel ist blau, die Vögel zwitschern. Es ist wichtig, wieder in der Gegenwart anzukommen.

Von Nadine Fabian