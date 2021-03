Satzkorn

Die Stadt Potsdam spricht sich nun deutlich gegen die geplante Autobahnraststätte „Havelseen“ an der A 10 bei Satzkorn aus. Die Landeshauptstadt Potsdam hat die verantwortlichen Landesministerien und auch das Bundesverkehrsministerium aufgefordert, „den Erhalt und Ausbau der Standorte Wolfslake dem Neubau einer Raststätte in Potsdam vorzuziehen und das Vorhaben vor dem Hintergrund der vorgebrachten Argumente nochmals vertiefend zu prüfen. Das teilte das Rathaus am Mittwoch mit.

Alternativen wurden „nicht ausreichend genau geprüft“

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) habe demnach einen gemeinsamen Brief mit dem Bürgermeister von Schönwalde-Glien, Bodo Oehme, verfasst. „Wir haben den Eindruck, dass im Laufe der Planungszeit neue Entwicklungen oder erkennbare Alternativen nicht oder zumindest nicht ausreichend genau geprüft und abgewogen worden sind“, heißt es in den Schreiben an die Ministerien.

In Schönwalde-Glien befindet sich die Autobahnraststätte „Wolfslake“ - sie soll nach aktueller Planung durch den Neubau in Potsdam ersetzt werden, weil sie zu klein geworden ist. In der Gemeinde Schönwalde-Glien ist die Raststätte etabliert. Dort befürwortet man einen Ausbau. Oehme und Schubert fordern daher „eine erneute Prüfung des Vorhabens zum Neubau einer Raststätte an der A10 in Potsdam Nord bzw. am jetzigen Standort.“

Stadtverwaltung übernimmt Argumente der BI Potsdamer Norden

Dabei nimmt die Verwaltung die Argumente der Bürgerinitiative Potsdamer Norden auf, die sich seit Sommer 2020 gegen die Raststätte „Havelseen“ engagiert. Damals war durch die MAZ bekannt geworden, dass das Planfeststellungsverfahren bevorsteht und die Potsdamer Verwaltung keine Bedenken gegen die Raststätte hatte.

Ein Argument für das Aufgeben von Wolfslake ist die derzeitig fehlende Erschließung mit Trinkwasser und die Entsorgung von Abwasser. Diese erfolgt derzeit am Standort durch Brunnen und eine eigene Kläranlage mit zeitlich befristeter Genehmigung. Nach Einschätzung der Gemeinde Schönwalde-Glien und der Stadt Potsdam wäre aber der Anschluss an die vorhandenen Trink- und Abwasserleitungen der benachbarten Ortslagen durchaus möglich – eine vertiefende Untersuchung sei bisher dazu nicht erfolgt und wäre zumindest wünschenswert. Der Standort Potsdam Nord müsste komplett neu erschlossen werden.

Nur 14 zusätzliche Stellplätze würden in Potsdam geschaffen

Ein weiteres Argument: Der Neubau in Potsdam würde nur 14 zusätzliche Stellplätze für LKWs und Busse schaffen. Dabei ist die Erhöhung des Stellplatzangebots eines der Hauptargumente für die Neuerrichtung in Potsdam. „Es ist fraglich, ob diese geringfügige Erweiterung den erheblichen Aufwand und Eingriff rechtfertigt“, heißt es in dem Schreiben von Landeshauptstadt und Gemeinde.

Schließlich erkennt das Potsdamer Rathaus nun auch den „Verlust qualitativ hochwertiger landwirtschaftlicher Flächen“ als Gegenargument an. Der Privateigentümer der Flächen, der öffentlich erklärt hatte,rechtliche Schritte gegen die Raststätte bei Satzkorn zu prüfen, sagt, es handle sich bei den über 20 Hektar großen Feldern um seine besten Böden.

Einwendungen noch bis 15. April möglich

Nicht zuletzt liegt der Fahrtunterschied zwischen „Havelseen“ bei Satzkorn und Wolfslake, die keine 20 Kilometer auseinanderliegen, bei nur 13 Minuten. „Dieser zeitliche Abstand sollte nicht den Ausschlag geben für die Planung einer neuen Raststätte mit der dazugehörigen neuen erheblichen Flächenversiegelung“, so Schubert und Oehme.

Das Planfeststellungsverfahren läuft derweil. Noch bis 15. April können Bürger öffentliche Einwendungen vortragen. Die BI Potsdamer Norden bereitet Klagen gegen einen möglichen Planfeststellungsbeschluss vor.

Von Peter Degener