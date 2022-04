Potsdam

Ein bekannter Brausehersteller, der seinen Produkten zuschreibt, das sie Flügel verleihen würden, richtet seit Jahren den, nach eigenem Bekunden, „weltweit größten Papierflieger-Wettbewerb“ aus – eine Papierflieger-Weltmeisterschaft, mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus vielen Teilen der Welt.

Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen ab 18 Jahren, die es vermögen, „ein einfaches Blatt Papier so weit, für so lange oder so kunstvoll wie möglich durch die Luft fliegen lassen“. Das geht natürlich am besten, wenn dieses einfache, maximal 100 Gramm schwere DIN-A4-Blatt Papier zuvor kunstvoll zu einem Papierflieger gefaltet wurde – reißen, kleben, schneiden ist strengstens verboten.

WM-Finale findet Ende Mai in Salzburg statt

Am Donnerstag, 21. April 2022, findet an der Universität Potsdam Campus Griebnitzsee ab 12 Uhr ein Qualifikationsturnier für die Papierflieger-Weltmeisterschaft statt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird in das Deutschland-Finale am 30. April 2022 im Technik Museum Sinsheim einziehen. Das Weltmeisterschaftsfinale findet am 13. und 14. Mai 2022 im Hangar-7 in Salzburg statt, wo die Luftflotte des Unternehmen-Chefs stationiert ist. Der Platz ist gut gewählt, denn als Preis werden die Sieger der verschiedenen Kategorien – Flugweite, Flugdauer und Aerobatics – mit einem der dort geparkten Flugzeuge in die Luft gehen.

Über 50 Meter weit geflogen

Es sind übrigens beachtliche Weiten bzw. Zeiten, die Papierflieger erreichen können. Nach Angaben des Veranstalters wurden die bisherigen Rekordmarken bereits im Jahr 2012 aufgestellt. Damals ließ Elie Chemaly aus dem Libanon seinen Papierflieger unglaubliche 10,68 Sekunden durch die Luft gleiten. Im selben Jahr flog der Flieger von Tomas Beck (Tschechien) genau 50,37 Meter durch den Hangar.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

INFO: In der Kategorie „Aerobatics“ ist eine Teilnahme via TikTok möglich. Alle Informationen rund um das „Red Bull Paper Wings Qualiflyer“ in Potsdam am 21. April 2022 unter https://paperwings.redbull.com.

Von MAZonline