Templiner Vorstadt / Michendorf

Elvis lebt. Im Tierheim Potsdam an der Michendorfer Chaussee hat der Schäferhund-Mix sein wohl letztes Zuhause gefunden. Am 6. April ist der Rüde 13 Jahre alt geworden und hat von „Mama“ Post bekommen. Ursula Kluike (79) aus Bernau, die ihm und seine Gefährtin Sora (15) aus eigenen gesundheitlichen Gründen nicht mehr pflegen und nicht mit ihnen Gassi gehen kann, schickte ihm ein Fresspaket Trockenfleisch und Knabbereien, aber „ohne Deine Waffeln zum Kaffee (wegen der Figur!“) schrieb sie ihm: „Gib Sora wieder davon ab!“

Als Elvis noch bei ihrem Mann lebte („Ein Sch...kerl, aber zu den Hunden war er lieb.“) hatte er sich das Waffelfuttern angewöhnt, und Sora machte gerne mit. Auch nach Herrchens Tod gab es bei Frau Kluike noch die Fertigwaffeln aus dem Supermarkt, und auch noch im Tierheim Märkisch Buchholz (Dahme-Spree) gewöhnte man ihn das im hohen Alter nicht mehr ab. Im Heim in Potsdam muss der 40-Kilo-Hund jedoch darauf verzichten, denn er ist übergewichtig, leidet unter Niereninsuffizienz und Arthrose, Sora auch.

Aus Märkisch Buchholz nach Potsdam

Die leitende Tierpflegerin Stefanie Krüger (35), die ihren Beruf drei Jahre lang in Märkisch Buchholz lernte, hat die Tiere am 9. Februar nach Potsdam geholt, damit im Heim des Tierschutzvereins Königs Wusterhausen wieder etwas Platz wird; und Potsdam hatte gerade Platz. Ursula Kluike überweist jeden Monat 50 Euro für die beiden Hunde, die Spezialfutter brauchen, Schmerzmittel wegen der Arthrose, ärztliche Untersuchungen. Und Elvis bekommt Fresspakete, bislang schon drei.

Tierheim Potsdam sucht Paten

„Die beiden Hunde duddeln hier frei auf dem Hof herum und genießen das“, sagt Pflegerin Stefanie Krüger: „Das ist ihr Gnadenhof.“ Sie glaube nicht, dass noch jemand die beiden bei sich aufnimmt, sagt sie, es sei denn, er betreibt selber einen Gnadenhof. Aber Paten wünscht sich das Potsdamer Heim für die beiden, die mit den Hunden kuscheln und spazieren gehen, die für die restlichen etwa 150 Euro aufkommen, die die Unterbringung und Versorgung von Elvis und Sora kosten.

Altersschwäche – wie bei Menschen

Die beiden bewohnen einen sauberen, wenn auch kahlen, gefliesten Raum im ersten sanierten Haus des Tierheims auf dem so genannten Sago-Gelände. Jeder hat seine Matte; manchmal ist die morgens nass, weil die Hunde über Nacht nicht immer an sich halten können. „Bei Privatleuten gehen Hunde ja am späten Abend oder frühen Morgen mal raus“, sagt Krüger: „Aber bei uns wird so etwa 17 Uhr zugemacht und morgens um sieben erst wieder auf. Die beiden versuchen, stubenrein zu bleiben und warten morgens schon auf ihre erste Runde.“ Die Waschmaschinen des Heims laufen täglich, nicht nur wegen Elvis und Sora, auch wegen der drei Welpen aus der Ukraine.

Besitzer halten meistens keinen Kontakt

Krüger findet es „niedlich“, dass die frühere Besitzerin sich immer noch um „ihre Tiere“ kümmert: „Das ist ganz ganz selten. Im aller Regel geben die Leute Tiere ab und vergessen sie dann.“ Mama Ursula ruft sogar jede Woche einmal an, um zu erfahren, wie es den beiden Hunden geht: „Sie hofft, dass Elvis sich an sie erinnert“, sagt Krüger, „aber keiner weiß, ob er das tut.“ Vermutlich riecht er an den Paketen sein Frauchen.

Bei schönem Wetter sind Elvis und Sora immer draußen und dürfen das als einzige: „Die sind total lieb, fallen keinen Besucher an und versuchen nicht, irgendwo unter dem Zaun hindurch in den Wald zu kommen“, erzählt die Pflegerin. Wie lange die beiden noch zu leben haben? Krüger kann das nicht schätzen: „Sie sind schon sehr sehr alt“, sagt sie vage. Wenn einer der beiden stirbt, werde der Andere vermutlich traurig sein. Bestattet werden verstorbene Tiere aus dem Potsdamer Heim im „Tierhimmel Teltow“. Möchte Ursula Kluike die Asche ihres Hundes haben?

Besitzerin möchte eine Hunde-Urne haben

„Ja, ich hätte gerne eine Urne“, sagte Kluike der MAZ, oder eine andere Form der Asche: „Man kann das ja auch in eine Art Stein pressen“, sagt Günter Hein, Chef des Tierschutzvereins Potsdam und Umgebung. Auch von Asche, die in Kunstharz eingegossen oder in Glasperlen eingeschmolzen wird, ist im Internet zu lesen.

Elvis' frühere Besitzerin: Ursula Kluike, lebt in Bernau. Quelle: privat

Die Kluikes hatten anfangs zwei Rottweiler, die nacheinander starben. Das Paar wollte neue Hunde haben. Eine Anzeige aus Hannover offerierte einen „Rotti“, doch als sie den Welpen von vier, fünf Monaten sahen, sah der mehr nach einem Schäferhund aus. Der jungen Familie, in der er aufwuchs, war er schnell zu groß geworden. Sie aber nahmen ihn. Sora kam erst vor zwei Jahren zu Elvis.

Elvis kennt alle Folgen von „Kommissar Rex“

Der Rüde war nicht nur ein Fan von Waffeln, sondern auch ein Fernseh-Freak. Bei Tier-Dokus spitzte er die Ohren, „und von Kommissar Rex kannte er alle Folgen“, erzählt „Mama Ursula“: „So ein süßer, lieber Kerl.“

Elvis war in seinem früheren Zuhause ein Fan von Tiersendungen. Quelle: privat

Sie hatte ihn über Jahre hinweg nur, wenn ihr Ex-Mann Nachtschichten hatte, gewann Elvis aber lieb wie ein eigenes Kind. Ihn mal zu besuchen in Potsdam, ist kein Wunsch: „Ich könnte das nicht ertragen“, sagt sie und kämpft mit den Tränen: „Ich würde ihn wohl gleich wieder mitnehmen.“

Von Rainer Schüler