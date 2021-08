Potsdam

Bowls liegen immer noch im Trend. Zu Recht. Eine Schüssel, eine ausgewogene Mahlzeit. Vor allem Obst und Gemüse, Kerne und Nüsse, möglichst natürlich zubereitete Produkte, keine künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärker, kein industrieller Zucker, wenig Fett dafür gerne eiweißreich. Morgens süß, mittags herzhaft – bei Miss Green Bean werden Bowls gelebt. Eine weitere Passion ist Kaffee.

Atmosphäre und Lage: Wie zuhause

Hübsch ist sie, die Brandenburger Straße inmitten der historischen Altstadt. Eine Fußgängerzone zum Flanieren, zum Bummeln durch kleine Geschäfte, zum Pausieren in Cafés und Bistros. Das Miss Green Bean fügt sich äußerst harmonisch ein. Eine Mini-Ansammlung bunter Tischchen, tiefe, PE-Rattan-schnurbespannte Gartenstühle und eine Fensterbank draußen fordern quasi dazu auf, in dem entspannten Wohnzimmer auf dem Bürgersteig Platz zu nehmen. Sofern überhaupt ein Platz frei ist.

Das Interieur des „Miss Green Bean“. Quelle: varvara Smirnova

Innen die liebevolle und gemütliche Fortsetzung. Die Betreiberin und ehemalige TV-Journalistin Julia La Chevallerie hat ihr vor fast genau zwei Jahren eröffnetes Café als Wohlfühloase im Stil eines farbenfrohen Wiener Kaffeehauses kreiert. Hier ein Stück Dschungeltapete – echte Blumen und Pflanzen finden sich überall im Café – an einer mit vielen Kissen bestückten Lounge-Ecke, dort, zwischen den Kaffeeregalen ein schmaler Wandtisch, der an Coworking-Spaces erinnert.

Gastro-Steckbrief Das Miss Green Bean hat geöffnet von Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Das Miss Green Bean ist zu finden an der Brandenburger Straße 34. Tel. 0331/58 25 33 43, www.missgreenbean.de. Sitzplätze gibt es im Innenraum etwa 40, draußen etwa 15. Das Café hat einen behindertengerechten Zugang über den Hintereingang, allerdings kein behindertengerechtes WC. Die Preise sind im mittlereren Bereich: Wraps, Quiches, Bagels und Tartes kosten zwischen 4,50 und 6,80 Euro, für ein Stück Kuchen zahlt man zwischen 2,50 und 4,20 Euro. Frische Säfte kosten 2 bis 3,80 Euro, Kaffee zwischen 1,90 und 4,50 Euro.

Die dunkelgrüne Wand, an der eine hölzerne Treppe ins obere Stockwerk führt, gleicht einer Bildergalerie mit Zeichnungen und Fotos, Erinnerungs- und Sammlungsstücke von Julia La Chevallerie. Die Bücherregale und das hübsche Sammelsurium aus Tischen und Stühlen tun ein Übriges, um sich wie in einer Privatwohnung zu fühlen. Wäre da noch der kleine Innenhof. Ganz versteckt, fast schon mediterran und eine echte Entdeckung.

Dschungel oder Kaffeehaus? Quelle: Varvara Smirnova

Speisen und Getränke: Aus der Kühlvitrine und Saftpresse

Aus der Kühlvitrine und Saftpresse: Kulinarisches Herzstück ist der kompakte Tresen vorne im Gastraum. Leckerstes Stück: die gläserne Kühlvitrine, dort steht, bereits fertig zubereitet, was die gerne vegan arbeitende Küche heute hergibt. Bei den Bowls spricht uns die mit Glasnudeln, Rucola, Möhren und Pecannüssen an, eine urbane Lunchschüssel, bei der jedoch das Dressing zu spärlich ausfiel.

Hier verbirgt sich ein Avocadotoast. Quelle: varvara Smirnova

Befriedigender gibt sich die Bowl mit Vollkornreis, Spinatsalat, Karotten, Tomaten und einer schön cremigen Avocadosoße. Zusammengebaut werden die Bowls übrigens nicht in Schüsseln, sondern in Gläsern, die der Gast dann kopfüber (das Glas!) in einem schönen tiefen Keramikteller ausschüttet. Weil Bagels mehr eine Sache des Belegens sind, gibt es noch ein Stück kalte Spinattarte – unkompliziert und pikant.

Karottenkuchen im Miss Green Bean. Quelle: Varvara Smirnova

Süß und/oder saftig: Daneben findet sich die süße Ecke mit ebenfalls Hausgemachtem, etwa Orangenkuchen und Mango-Cheesecake und, als süße Knabberei to go australische Cookies. Der Kokoskuchen wird für den Nachmittag mitgenommen, nicht zu süß, aber schön fruchtig und einem Knusperboden, der nach und nach, wie man es zuweilen gerne mag, durchsuppt. Früchte, wie auch Gemüse, gibt es noch in anderer Form: als Sellerie Shot oder als „Green Youth Boost“ mit Apfel, Gurke und Weizengras – frisch und langsam gepresst, abgefüllt in einer Glaskaraffe mit Glasstrohhalm.

Der Kuchen "Spanische Vanille". Quelle: varvara Smirnova

Bean, also Bio-Bohnen: Nicht zu vergessen, die integrierte Espresso Bar. Das „Bean“ im Namen kommt schließlich nicht von ungefähr. Die Bohnen sind Bio, die Kaffeeauswahl reicht vom Cappuccio und Milchkaffee über Iced Americano bis zu Brew Coffee aus der French Press. Auch bei Miss Green Bean sind Kuhmilch-alternative Hafer-, Mandel-, Soja und laktosefreie Milch selbstverständlich.

Mit der Regionalität wird unaufgeregt umgegangen. So etwa der Hinweis auf einer der Tafeln, dass der Honig, mit dem man beispielsweise den frischen Ingwer-Pfefferminz-Tee süßen könnte, vom Potsdamer Imker Biehl stammt.

Bagel und Kuchen in der Vitrine. Quelle: Varvara Smirnova

Preis-Leistungs-Verhältnis: Ziemlich stimmig

Die (Tages-)Bowl kostet 6,80 Euro. Das ist ein durchaus fairer Preis für diesen ausgewogenen, mengenmäßig auch nicht erschlagenden Lunch und zudem das „teuerste“ Gericht. 4,80 Euro für ein Stück Gemüsekuchen? Auch hier stimmen Preis und Leistung, wenn man einen qualitativ erhöhten Wareneinsatz zugrunde legt. Ebenso bei Säften und Kaffee. Persönlich halte ich Teepreise, hier 2,70 bis 3,20 Euro, für überteuert. Da reiht sich das smarte Potsdamer Café jedoch in eine sehr lange Reihe von Teepreis-Jongleuren ein.

Kaffeehaus oder Coworking-Space? Im Miss Green Bean kann man entspannt arbeiten. Quelle: Varvara Smirnova

Service: Selber machen

Da gibt es nicht viel zu sagen. Die junge, englisch sprechende Tresenkraft ist entspannt und sehr nett. Den Service übernimmt der Gast selber, Stichwort Selfservice.

Bewertung:

Es ist ein schönes urbanes und zeitgemäßes Foodkonzept, das im unaufgeregten, charmanten Miss Green Bean gelebt wird. Gut für kleine Auszeiten und den kleinen Hunger in der historischen Innenstadt und ein guter Ort, um sich in Sachen heimeliger Wohnungsdeko inspirieren zu lassen.

Was uns gut gefiel: Ein urbaner, bunter Ort mit leichter ausgewogener Küche, frischen Säften und gutem Kaffee. Was uns weniger gut gefiel: Das Interieur gefiel noch ein bisschen besser als die Bowls, mal in Berliner Delis vorbeischauen.

Von Manuela Blisse