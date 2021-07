Potsdam

Ein-, aus- oder umsteigen, dafür sind Bahnhöfe konzipiert. Gibt es eine Bahnhofsgastronomie, sollte die nur im äußersten Notfall frequentiert werden. Das ist kalter Kaffee, sofern man sich im Bahnhof Griebnitzsee befindet.

Dort zeigt das Zweihunderteins, wie zeitgemäß man im Umfeld von hin- und herfahrenden S-Bahnen und Regionalzügen essen kann. Hinzu kommen ein großer Biergarten – warum nicht einmal eine Fahrtunterbrechung einlegen und sich ein kaltes Getränk gönnen, bevor die nächste Bahn bestiegen wird? – und, für alle Nah- und Fernzugreisenden, die EfA-Erfrischungshalle für Reiseproviant.

Atmosphäre und Lage: rund um den Bahnhof

Vis-à-vis der Uni Potsdam, im und am denkmalgeschützten Bahnhof Griebnitzsee sowie am Griebnitzsee selbst – die Lage vom Restaurant, der Erfrischungshalle und dem Biergarten Zweihunderteins ist gleichermaßen zentral und charmant. Der große Bahnhofsvorplatz wird mitbespielt, sodass ein Gefühl von viel Platz entsteht.

Die dortige verrundete backsteinerne Fassade ist ein hübscher architektonischer Anblick, gibt jedoch wenig Aufschluss über das Innere. Die Atmosphäre ist entspannt. Nach dem Besitzerwechsel wirkt der Gastraum ein wenig luftiger, da die Tische etwas anders platziert wurden und ein wenig Dekoration hinzugekommen ist. Die Musik ist okay, aber persönlich wäre mehr Easy Listening unaufgeregter. Zur Unterhaltung könnte man auch in die Küche schauen.

Speisen und Getränke: mehr als nur deutsche Küche

Im Sommer letzten Jahres hat Christian Gohl, der schon die gastronomischen Geschicke des Hofbräuhauses am Berliner Alexanderplatz gelenkt hat, das Potsdamer Bahnhofsrestaurant übernommen. Den Namen hat er gelassen, die Küche aber, sagt er, sei seitdem „jung deutsch“ aufgestellt.

Lachsfilet nach Art des Hauses mit Zitronen-Püree und Fenchelsalat. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ganz so eng sind die kulinarischen Grenzen dann doch nicht, was alleine die vegane Bowl beweist. Im kurzen Zeitfenster zwischen Eröffnung und zweitem Lockdown konnte Gohl seine kulinarische Reise jedoch schon präsentieren – wir sind zu dieser Zeit „mitgefahren“. Dann hieß es nur noch Lunch to go und nun endlich der Start nicht nur in die Post-Lockdown-Zeit, sondern auch die des Biergartens mit immerhin 200 Plätzen.

Gastro-Steckbrief Das Zweihunderteins an der Rudolf-Breitscheid-Straße 201 hat geöffnet Donnerstag bis Samstag 17 bis 23 Uhr, Küche bis 22 Uhr, Sonntag 17 bis 22 Uhr, Küche bis 21.30 Uhr (je nach Wetter ist entweder der Innenraum oder die Terrasse geöffnet). Die EfA-Erfrischungshalle ist geöffnet Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 17 Uhr. Das Restaurant hat derzeit je 20 Innen- und Außenplätze, die EfA-Erfrischungshalle verfügt über 16 Außenplätze. Im Biergarten – geöffnet Donnerstag bis Sonntag 15 bis 22 Uhr – finden etwa 200 Gäste Platz. Kontakt: 0331/70 44 80 04 oder https://zweihunderteins.com.

Das Zweihunderteins zum Zweiten also und das gestaltet sich wie im letzten Jahr: verständliche Gerichte, handwerklich sauber ausgeführt. Das zeigen die Hauptgerichte, so etwa das Rinderfilet mit Selleriepüree und Maronenschupfnudeln, das Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurken-Salat, die Maispoularde mit Tagliatelle wie auch die veganen Sobanudeln. Wie gesagt, eher europäisch mit Weitblick, aber zum Standort überaus passend.

Vorspeisen-Auswahl „Tapas 201“, in Gläsern serviert. Quelle: Bernd Gartenschläger

In die Rubrik „Davor“ fallen Tapas, Rindertatar oder ein heimisches Käsebrett. Letzteres fände sich anderswo bei „Danach“, macht jedoch den Laden sehr alltagstauglich. Denn man kann den Tag auch einfach nur mit Käse und Wein ausklingen lassen.

Wir haben Lust auf Klassiker. Der Begleiter befriedigt mit 80 Gramm Rindertatar, das zwar ein wenig zu kalt, dafür aber mit Sardellencreme und Oliveneis gelungen kreativ und aromastark serviert wird, seine Fleischeslust.

Der frönt er anschließend noch mit einer geschmorten Rehkeule von der Wochenkarte, die von verschiedene Gemüsen wie Rosenkohlblättern sowie Rotwein-Quitten und Maccaire-Kartoffeln begleitet wird. Etwas mehr Sauce hätte ihn bei diesem „Lecker“-Gericht noch zufriedener gemacht.

Eine schöne Geste auf der Wochenkarte sind die korrespondierenden Getränkeempfehlungen, etwa ein Bruno Rhababer-Secco. Dennoch entschieden wir uns für einen gut ausbalancierten Primitivo.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bowl für mich – sehr viel vom Superfood Quinoa sowie Hirse, dazu knackige Mandeln und gebratener Brokkoli, der, trotz veganer Philosophie, am Gaumen buttrig daherkommt. Auf Nachfrage erfahre ich, dass mein Lachs das auf den Teller bringt, was Christian Gohl, der ebenfalls ein großer Fan dieses Gerichts ist, für wichtig hält: gute Produkte wie eben diesen Island-Wildlachs. Sehr dezent gewürzt, geht er etwas neben dem gut abgestimmten Zitronen-Pürree unter. Doch die Beilage gerät bei einem guten Protagonisten eh zur Nebensache.

Die Aprikosen-Variation als Finale überzeugt auch optisch. Eine in Gelb-, Orange- und Beigetönen gehaltene gebirgige Dessertlandschaft kommt daher. Kaltes Sorbet, krosser Crumble, weiche Fruchtstücke sowie ein Hauch Kaffee bilden einen nicht zu süßen Abschluss.

Preis-Leistungs-Verhältnis: gehoben aber nicht abgehoben

Vielleicht gibt es das Safran-Risotto von der Wochenkarte anderswo nicht für 16,50 Euro, sondern einen Euro weniger. Aber auch mit Pfifferlingen und Serrano-Schinken? Selber Preis für die Gemüseschale mit Kernen, Avocado und Erdbeer-Dressing. Hier könnte man sagen, gehoben. Wenn auch das gesamte Preisniveau als etwas über dem Schnitt angesiedelt ist, so steht das, was serviert wird dafür. Produktqualität und Handwerk gehören bezahlt.

Der Innenraum des Lokals – derzeit wird er nur bei schlechtem Wetter genutzt. Ansonsten wird im Biergarten serviert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Hier die Preise im Überblick: Vorspeisen: 4,50 bis 11,50 Euro; Hauptspeisen: 14,50 bis 26,50 Euro; Desserts: 6,50 bis 7,90 Euro. Softdrinks (0,2 l) ab 2,50 Euro; Wasser (0,25 l/2,50 Euro, Fl. 5,50 Euro); Wein (0,2 l) ab 4,90 Euro, Flasche ab 17,50 Euro; Bier (0,3 l) 3,50 Euro.

Service: Der Chef serviert mit

Neben der freundlichen Jungbedienung ist an diesem Abend der Chef persönlich zugegen und unterstützt den Service. Um Routine und keine Überforderung in die Wiedereröffnung zu bringen, wird derzeit, je nach Wetter, entweder nur im Innenraum oder auf der Terrasse serviert.

Bewertung der MAZ

Das Essen erhält 4,5 von 5 Punkten, die Getränke 4, der Service 4,5, das Ambiente 4 und das Preisleistungsverhältnis 4 Punkte.

Was uns gut gefiel: Gerichte für jeden Geschmack, jedoch nicht wahllos ausgesucht – smart eating im Bahnhofsrestaurant. Vorbildllich: Restaurant und WC barrierefrei

Was uns weniger gut gefiel: Noch ein Quäntchen mehr Behaglichkeit bitte. Wenn „junge deutsche Küche“, dann Fokussierung auf eben diese.

Von Manuela Blisse