Diese Nachricht soll Vertrauen schaffen, ist jedoch mit vielen Aber versehen: „Die Notfallversorgung in der Landeshauptstadt Potsdam ist gesichert“, sagt Feuerwehrchef Ralf Krawinkel, „aber wir befinden uns insgesamt weiter auf einem angespannten Niveau.“ Die Situation werde mit der jetzt beginnenden Herbst- und Winterzeit, in der die Notaufnahmen der Krankenhäuser und die nachgeordneten Fachabteilungen erfahrungsgemäß „hochgradig ausgelastet“ seien, anhalten. Zudem seien Lösungen auf kurze Sicht kaum möglich. Das ist die wesentliche Botschaft, die Potsdams oberster Retter im Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion zu verkünden hatte.

Gesundheitsbeigeordnete: „Länger als gewohnt abgemeldet“

Anlass für Krawinkels Bericht war laut der Gesundheitsbeigeordneten Brigitte Meier (SPD), dass sich die Notaufnahme des städtischen Klinikums „Ernst von Bergmann“ in den vergangenen Monaten öfter vom Netz abgemeldet hatte. Das sei an sich nichts Außergewöhnliches, so Brigitte Meier, allerdings habe sich das Klinikum – immerhin der Schwerpunktversorger in der Region – „länger als gewohnt“ ausgeklinkt: „Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf das St.-Josefs-Krankenhaus und andere umliegende Kliniken.“

Das Klinikum widerspricht auf Nachfrage dieser Aussage. In den Monaten Januar bis einschließlich September 2021 musste sich die Zentrale Notaufnahme für insgesamt sechs Prozent der Gesamtzeit offiziell abmelden“, teilt Sprecherin Damaris Hunsmann mit, „wichtig ist jedoch, dass trotz der Abmeldungen jederzeit lebensbedrohliche Erkrankungen wie Schlaganfälle, Herzinfarkte oder auch schwerste Unfallopfer immer aufgenommen und versorgt werden.“

Die Notfallversorgung in Potsdam insgesamt ist Krawinkel zufolge verschiedenen direkten und indirekten Einflüssen ausgesetzt. Zur Gemengelage gehören demnach hilfesuchende Bürger, die sich allzu oft an den falschen Helfer wenden, überforderte Altenpfleger, Bereitschaftsärzte in der Defensive sowie Kliniken, die ihre Hygienestandards in der Coronavirus-Pandemie angezogen und ihre Notaufnahmen daher anders – sprich: schmaler – aufgestellt haben.

Klinikum: Mehr als die Hälfte in der Notaufnahme sind Bagatellfälle

„Wir stellen immer wieder fest, dass die Notfallversorgung und auch die Rettung für Maßnahmen herangezogen werden, die eigentlich im Bereich der kassenärztlichen Versorgungsleistung liegen“, sagt Krawinkel. Eine „nicht unerhebliche Anzahl“ von Rettungseinsätzen sei Fällen zuzuschreiben, die überhaupt gar keinen Rettungswagen oder Notarzt benötigen – ebenso verhalte es sich mit Patienten, die die Notaufnahmen der Kliniken aufsuchen. Krawinkel geht von bis zu 50 Prozent solcher „Irrläufer“ aus. Das Klinikum bestätigt: Man erlebe „einen extremen Anstieg“ an sogenannten Bagatellfällen. „Diese Patientengruppe macht mehr als die Hälfte unserer Patienten in der zentralen Notaufnahme aus.“

1300 Einsätze mehr als vor Corona

Das schlägt sich auch in der Statistik für den Rettungsdienst nieder. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 werde der Rettungsdienst zum Ende dieses Jahres rund 1300 Einsätze mehr verzeichnen – das entspreche rund 2600 Arbeitsstunden mehr. Auffällig: Die Anzahl der Fehleinsätze – also der Einsätze, in denen sich der Patient in keinem lebensbedrohlichen Zustand befunden hat und lediglich ambulant versorgt werden musste – ist laut Krawinkel deutlich.

Bereitschaftsärzte sind in Potsdam schwer zu erreichen

Das liegt offenbar auch an den im ambulanten Bereich in die Notfallversorgung eingebundenen niedergelassenen Ärzten. Es sei festzustellen, „dass der Versorgungsumfang bei den Hilfesuchenden nicht ankommt, wie es nötig wäre“, so Krawinkel. Hinzu kämen lange Wartezeiten unter der Hotline 116 117 oder aber gar keine Erreichbarkeit: Das sei gerade in den Abend- und Nachtstunden und an den Wochenenden zu beobachten und führe dazu, dass sich Hilfesuchende auf eigene Faust auf den Weg in die Notaufnahme machen – oder aber den Notruf alarmieren.

Heimbewohner werden unnötig ins Krankenhaus verlegt

Die 112 statt der 116 117 wählt man dem Vernehmen nach auch in den Alten- und Pflegeheimen öfter als erforderlich. Dort mache sich bemerkbar, dass vor allem in den Abend- und Nachtstunden kaum mehr ausgebildete Fachkräfte vor Ort seien, mutmaßt Krawinkel. Heimbewohner würden ins Krankenhaus verlegt, obwohl eine ambulante Versorgung – etwa durch den Hausarzt – ausreichend wäre.

Durch Corona weniger Plätze für Patienten in Potsdams Notaufnahmen

Auch die Kliniken selbst beeinflussen laut dem Feuerwehrchef den Druck auf die Notfallversorgung. So habe die Coronavirus-Pandemie nicht nur das Klinikum „durchgerüttelt“. Bundesweit hätten sich die Krankenhäuser auf neue Hygienestandards einstellen müssen: „Das führt auch dazu, dass die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser hinsichtlich der Notfallversorgung anders betrachtet und anders aufgestellt wird.“ – Es komme nun eben nicht mehr vor, dass sich Patienten „auf dem Flur oder in der Notaufnahme stapeln“.

Gespräche im Brandenburgischen Gesundheitsministerium

Auf der Suche nach einem Ausweg aus dem Dilemma haben sich am Dienstagabend Vertreter des Klinikums, des St. Josefs, des Gesundheitsministeriums und des Rettungsdienstes getroffen. „Wir haben alle diese Punkte besprochen und erörtert“, so Krawinkel. Aber nicht für alle ließe sich Sofort-Effekte erzielen: „Die Krankenhäuser sind aufgerufen, die Kapazitäten maximal auszunutzen.“ Das Ministerium wolle auf die Kassenärztliche Vereinigung, der Rettungsdienst auf die Alten- und Pflegeheime zugehen. – Ein weiteres Treffen im Ministerium sei für die nächsten vier Wochen verabredet.

