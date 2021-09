Bornstedter Feld

Gemeinsam mit Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat der Entwicklungsträger Bornstedter Feld am Dienstag in der nördlichen Gartenstadt Richtfest für eine neue Kita mit 100 Plätzen gefeiert. Mit der Einrichtung, die nach Plänen von Galandi Schirmer Architekten in der Hermann-Mattern-Promenade bis Mitte 2022 realisiert wird, schafft der Entwicklungsträger die insgesamt neunte Kita im Stadtteil.

OB Schubert: Baustein für eine behutsame Stadtentwicklung

„Die Schaffung von sozialen Infrastruktureinrichtungen wie Kitas und Schulen ist ein bedeutsamer Baustein für eine behutsame Stadtentwicklung“, so Schubert. Mit der Errichtung dieser Kita in unmittelbarer Nähe des Volksparkes leiste der Entwicklungsträger nicht nur einen wichtigen Beitrag zur bedarfsgerechten Versorgung des Bornstedter Feldes mit Kitaplätzen, sondern verdeutlicht zugleich die Bedeutung der kommunalen Entwicklungsträger für das gesunde Wachstum unserer Stadt.

Da Projekt selbst zeichnet sich nach Angaben des Entwicklungsträgers, durch eine behutsame Planung aus: Form und Position des Baukörpers sorgten für eine zurückhaltende Integration der Kita in die bestehende Bebauung der Gartenstadt. Der Baumbestand auf dem Grundstück würde weitestgehend erhalten bleiben.

Kosten für die Kita: knapp drei Millionen Euro

„Die Realisierung der Kita bildet den Schlusspunkt für die Entwicklung der nördlichen Gartenstadt“, sagte Bert Nicke, der Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Bornstedter Feld.

Die Kosten für die Errichtung der Kita, die mit Mitteln in Höhe von einer Million Euro aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, belaufen sich insgesamt auf knapp drei Millionen Euro.

