Potsdam: Rohrbruch an Trinkwasserhauptleitung

Potsdam

Die Stadtwerke Potsdam melden am Freitagmorgen einen Rohrbruch. In Wildpark West hat es einen Schaden an einer Trinkwasserhauptleitung gegeben. Das führt zu Versorgungseinschränkungen bei Haushalten in Wildpark West, Eiche und Golm.

Derzeit wird die Leitung repariert. Es wird zudem versucht, eine provisorische Ersatzleitung zu verlegen. Bis dahin dürften viele Anwohner bemerken, dass das Wasserdruck in ihren Wasserhähnen niedriger ist als üblich. Am Vormittag soll die Situation stabilisiert sein. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) rechnen damit, dass die Reparaturarbeiten am Nachmittag abgeschlossen sein werden.

Von RND/güm