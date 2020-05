Update: Zwischenfall bei Bauarbeiten legt Wasserversorgung in Innenstadt lahm

Potsdam

Am Montag ist gegen 14 Uhr die Wasserversorgung in weiten Teilen der Potsdamer Innenstadt aufgrund eines Wasserrohrbruch zusammengebrochen.

Wie die Stadtwerke Potsdam mitteilten, ereignete sich der Rohrbruch in der Großen Weinmeisterstraße, nachdem ein Bagger bei Bauarbeiten mit dem Rohr kollidiert war.

In der Folge stoppte auch die Wasserversorgung über einen Hochbehälter auf dem Kirchberg in Neu Fahrland. „Die Klappe am Hochbehälter hat sich automatisch geschlossen, weil sich zu viel Wasser in den Leitungen befand und eine Überschwemmung vor Ort verhindert werden sollte“, sagt Stadtwerke-Sprecher Göran Böhm.

Auch Haushalte in Innenstadt vom Rohrbruch betroffen

Das führte wiederum dazu, dass nicht nur etliche Haushalte in der nördlichen Innenstadt, sondern ebenso in Brandenburger Straße, Französische Straße und Bornstedt nicht oder nur eingeschränkt mit Wasser versorgt wurden. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, konnten die Stadtwerke nicht mitteilen.

Das vom Bagger beschädigte Rohr wurde gegen 15:20 Uhr vom Wasserversorgungskreislauf getrennt, sodass die Versorgung über den Hochbehälter wieder anlaufen konnte.

Im Laufe des Nachmittags sollen die Reparaturen am Wasserrohr in der Großen Weinmeisterstraße abgeschlossen sein – und das Wasser wieder in sämtlichen Potsdamer Haushalten fließen.

