Pendler zwischen Potsdam und Berlin haben in den vergangenen Wochen starke Nerven gebraucht – und benötigen diese auch am kommenden Wochenende. Aufgrund von umfangreichen Weichenerneuerung in Wannsee sind bei den S-Bahn-Linien S1 und S7 einige grundlegende Änderungen in der Verbindung zwischen Bundes- und Landeshauptstadt notwendig. Bis zum 28. März 2022 müssen sich Fahrgäste daher auf Sperrungen, Reisezeitverlängerung und Gleiswechsel einstellen.

Umstieg mit veränderten Zeiten in Wannsee

Bis einschließlich 21. März 2022 mussten Fahrgäste der S-Bahn mit Ziel Berlin an allen Wochentagen (Ausnahme: Dienstag, 8. März 2022) am Bahnhof Wannsee umsteigen. Von Potsdam aus fuhr die S1 nach Wannsee, dann von dort weiter mit der S7 nach Berlin – und umgekehrt. Die S-Bahnen beider Linien fuhren zudem bis zu 10 Minuten später als der normale Takt der S7.

Zu beachten ist zudem, dass die S-Bahnen der Linien S1 und S7 am Bahnhof Wannsee seit dem 14. März 2022 auf einem anderen Bahngleis ankommen und abfahren als in den beiden Wochen zuvor. Für den Umstieg von der S1 zur S7 ist jedoch nur der Wechsel der Bahnsteigseite erforderlich.

In der Nacht vom 13. zum 14. März 2022 (Sonntag zu Montag) war zudem zwischen Wannsee und Griebnitzsee ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Am kommenden letzten März-Wochenende ist dann der Potsdamer Hauptbahnhof ganz vom S-Bahn-Verkehr ausgeschlossen. Vom 25. März (Freitag) ab etwa 22 Uhr bis in die Nacht zum folgenden Montag, voraussichtlich bis 1.30 Uhr, pendeln zwischen Babelsberg und Potsdam Hauptbahnhof Busse. Dabei besteht nur eine eingeschränkte Möglichkeit zur Fahrradmitnahme. Grund für die Unannehmlichkeiten sind in diesem Fall jedoch Bauarbeiten an einer Hochstraßenbrücke.

Einschränkungen lassen sich nicht vermeiden

Grund für die Einschränkungen sind „Arbeiten für ein leistungsfähiges Netz“. Demnach stehen in Berlin und Brandenburg derzeit „zahlreiche Projekte auf dem Plan für die Modernisierung, Instandhaltung sowie den Neu- und Ausbau des Schienennetzes sowie attraktivere Bahnhöfe“. Ganz ohne Einschränkungen für Reisende seien diese Bauarbeiten jedoch nicht auszuführen, heißt es in der Mitteilung der S-Bahn.

Fahrgäste werden gebeten, sich vor Fahrtantritt über geänderte Zeiten und Anschlüsse zu erkundigen.

