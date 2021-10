Potsdam

Eine Absage an einen Mietendeckel und die Forderung nach mehr kommunalem Wohnungsbau – damit tritt Potsdams neuer SPD-Vorsitzender sein Amt an. Andreas Schlüter wurde am Samstag beim Unterbezirksparteitag im Dorint-Hotel gewählt.

„SPD darf nicht stromlinienförmig sein“

Und der neue Mann aus Potsdam West will Akzente setzen. Die Partei soll sich von Fraktion und Oberbürgermeister emanzipieren. „Wir müssen den Dreiklang wiederbeleben“, sagte er der MAZ, „die Partei darf nicht zu stromlinienförmig sein, soll nicht nur abnicken, sondern selbstständig sein.“ Die Potsdamer SPD hat 900 Mitglieder in sieben Ortsvereinen.

Die Spitzenpersonalie lief nahezu reibungslos ab. Schlüter erzielte mit 77 von 88 Stimmen bei sechs Gegenstimmen ein sehr gutes Ergebnis. Der bisherige Vorsitzende der SPD Potsdam West war der einzige Kandidat im Rennen um die Nachfolge von David Kolesnyk, der zum Generalsekretär der Landespartei berufen worden war. In Potsdam West hat er den Vorsitz an die Doppelspitze Grit Schlölziger und Thomas Bachmann abgegeben.

Ziel: deutlich mehr Pro-Potsdam-Wohnungen

Einen Schwerpunkt sieht Schlüter beim Thema Wohnraum. „Der Potsdam-Bonus ist ein erster guter Schritt“, sagt er zum Konzept der Stadt, Einheimische bei der Vergabe bestimmter Pro-Potsdam-Wohnungen zu bevorzugen, „wir müssen darauf achten, die Potsdamer Mischung in der Bevölkerung zu erhalten.“

Er setzt auf ein behutsames Wachstum, also Wohnungsbau nicht auf der grünen Wiese, sondern die Infrastruktur mitschaffen. „Dabei müssen wir die Pro Potsdam und auch die Genossenschaften und das Studentenwerk stärker einbeziehen“, lautet sei Credo. Er setzt ähnlich dem Wiener Modell auf mehr Wohnungen in der Hand der städtischen Immobilienholding.

Und der Mietendeckel, für den auch ein Bürgerbegehren läuft? „Er verschafft vielleicht etwas Luft, um den Preisanstieg zu bremsen. Aber parallel müssen wir Wohnungen schaffen. Das ist wichtiger“, sagt er.

Raum für Gewerbe statt „Schlafstadt“

Schlüters zweiter Schwerpunkt sind Unternehmensgründungen: „Es ist einfach schade, wenn Start-ups keinen Raum in Potsdam finden. Die Gründerzentren ,Go In 1’ und ,Go In 2’ sind genau das, was unsere Stadt dafür braucht.“ Damit Potsdam nicht zur „Schlafstadt“ werde, müsse bei der Entwicklung von Quartieren mehr Raum für Gewerbe und Handwerk bedacht werden.

„Schlüssel zu den Stadttoren“

Der 36 Jahre alte Schlüter ist in Potsdam geboren, machte auf Hermannswerder sein Abitur und studierte er Verwaltungswissenschaften an der Uni Potsdam. Beruflich ist er Personalreferent und Betriebsratsvorsitzender bei der Autobahn GmbH des Bundes in Berlin. Er ist verlobt und wird bald erstmals Vater.

Seit 2015 führt Schlüter den SPD-Ortsverein Potsdam West. Als Gründungsmitglied der Bürgerinitiative Parktag setzte er sich für eine weniger strenge Parkordnung in Sanssouci ein zudem ist er Gründungs- und Vorstandsmitglied des Fördervereins der Gedenkstätte Leistikowstraße.

Und noch etwas hat er einmal über sich und seinen Ehrgeiz verraten: „Meinem Familiennamen Schlüter liegt eine alte Berufsbezeichnung zugrunde. Schlüter waren Menschen, die Verantwortung übernommen haben – sie waren verantwortlich für die Schlüssel zu Stadttoren und Vorratskellern.“ In die Stadtfraktion zieht es den neuen Vorsitzende noch nicht – er steht aber auf der Nachrückerliste und war schon einmal Stadtverordneter.

Daniel Keller gibt Fraktionsvorsitz ab

Eine zweite SPD-Personalie prägte den politischen Sonnabend: Daniel Keller gibt den Co-Vorsitz der Stadtfraktion ab. Das kam nicht überraschend, den er war erst am Donnerstag zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion gewählt worden – darauf wolle er sich konzentrieren, sagte er: „Mein Anspruch ist es, mir anvertraute Ämter mit der gebotenen Kraft und dem nötigen Zeiteinsatz auszufüllen.“ Stadtverordneter will er aber bleiben. Die Fraktion wird in einer der nächsten Sitzungen über die Nachfolge entscheiden. Die zweite Vorsitzende, Sarah Zalfen, bleibt im Amt und bedauert, Keller als Kompagnon zu verlieren.

Keller ist ein maßgeblicher Architekt der rot-grün-roten Rathauskooperation und gestaltete Entscheidungen wie die Rückkehr des Bergmann-Klinikums in den Tarif des öffentlichen Dienstes oder die Schulentwicklungsplanung mit der umstrittenen Zerteilung des Oberstufenzentrums I mit.

