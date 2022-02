Potsdam

Zu Verspätungen im Tramverkehr kam es am Dienstagabend, wie der Verkehrsbetrieb Vip auf Twitter mitteilte. Grund sei, so der Vip, ein Polizeieinsatz auf der Langen Brücke um eine Tram in Fahrtrichtung Platz der Einheit. Wegen des noch laufenden Einsatzes konnte die Polizei noch nicht viel zu den Gründen preisgeben.

Laut Lagezentrum hatte ein Unbekannter einen Gegenstand gegen eine Straßenbahn geworfen, vorauf hin diese vorerst stoppte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels liefen die Untersuchungen der Polizei noch.

Von MAZonline