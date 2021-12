Potsdam

Eine 48-Jährige ist am Samstagabend gegen 19.50 Uhr mit ihrem Wagen in der Kladower Straße in Sacrow liegen geblieben. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, hatten keinen Führerschein und war offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand – so schildert es die Polizei, die zum Einsatzort gerufen worden war.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Die Beamten nahmen die Frau zur Blutentnahme mit in die Wache, sie wehrte sich mit Tritten und Schlägen. Nach der Blutentnahme ist die 48-Jährige von der Polizei in eine psychiatrische Klinik überstellt worden. Gegen sie wurden Strafverfahren bezüglich der Trunkenheit, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von MAZonline