Josefs-Haus: Die „Wunderkiste“ wird saniert

Potsdam

Für die Augen der Passanten und Patienten von einer Bauplane verdeckt, ist das altehrwürdige Josefs-Haus – Herzstück auf dem Campus des katholischen St. Josefs-Krankenhauses am Park Sanssouci – auf sein historisches Maß zurechtgestutzt worden. Auf dem Dach ist die Aufzugsüberfahrt – ein dem gelben Klinkerbau 1964 aufgesetzter Betonkasten – abgerissen worden.

Laut Projektmanager Marco Gutzschebauch haben die Zimmermänner inzwischen ihre Arbeiten aufgenommen und sanieren die alten Holzbalkendecken und die komplette Dachkonstruktion. Auch die Haustechnikgewerke seien für erste Handgriffe an Stromversorgung, Lüftung und Sanitär vor Ort.

Ein über 150 Jahre gereiftes Gebäude

Nach Jahren des Stillstands kommt nun Schwung in die 15-Millionen-Euro-Sanierung des Josefs-Hauses, dessen Wiedereröffnung einst für Ende 2018 geplant war. Die Bauarbeiten gerieten aber ins Stocken – unter anderem wegen aufwendiger Absprachen mit dem Bauamt der Stadt, mit der Denkmalpflege und der benachbarten Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Im Konsens mit allen beteiligten Institutionen sei das Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen worden, sagt Marco Gutzschebauch. „Nun befinden wir uns in der operativen Umsetzung, welche wir in hohem Maße selbst beeinflussen können, was das Risiko weiterer Verzögerungen minimiert.“

Die Herausforderung sei jetzt das Objekt selbst – ein anspruchsvolles, „über 150 Jahre gereiftes Gebäude“, das seine Tücken birgt. „Wir sprechen liebevoll von unserer Wunderkiste“, so Gutzschebauch. Jeder Tag berge neue Herausforderungen, die einer zügigen Lösung bedürfen.

Das Josefs-Haus des St. Josef-Krankenhaus. Quelle: Friedrich Bungert

Eine Fertigstellung Mitte des Jahres 2021 gilt als realistisch

Auch wenn’s wieder läuft: Mit einem Eröffnungstermin halten sich die Alexianer zurück. Der Verzug auf der Baustelle sei nicht aufzuholen – zumal es die gegenwärtige Marktlage im Baugewerbe nicht gerade leicht mache, bauausführende Firmen termin- und kapazitätsgerecht ans Projekt zu binden. „Der aktuelle Bauzeitenplan sieht ein grobes Fenster in der Mitte des Jahres 2021 für die Fertigstellung als realistisch“, so Gutzschebauch.

„Die meisten Mieter üben sich weiterhin in Geduld“

Auf 3100 Quadratmetern Nutzfläche soll es das sanierte und modernisierte Josefs-Haus einmal bringen. Der Großteil davon ist bereits vermietet, unter anderem an ein Schlaflabor und an das ambulante Wundzentrum für Patienten mit chronischen und komplizierten Wunden, das derzeit im Containeranbau untergebracht ist.

„Die meisten Mieter üben sich weiterhin in Geduld“, sagt Gutzschebauch. „Es haben sich jedoch aufgrund der langen Laufzeit des Projekts Mieter umorientiert, wir konnten aber auch neue Mieter für das Projekt begeistern.“ Nach wie vor seien Praxisflächen verfügbar.

Es passiert viel – das Haus ist bereits größtenteils eingerüstet. Quelle: Friedrich Bungert

Neue Beratungszentrum der Caritas liegt im Zeitplan

Gut im Zeitplan liegt ein zweite Alexianer-Baustelle: Am Haus Zimmerstraße 7 sind der Rohbau, die Dachkonstruktion und ein Großteil der Grundinstallationen fertig. Gerade wird das Dach neu gedeckt, die Fenster werden eingebaut, die Fassade wird saniert. Das direkt am Haupteingang zum St. Josefs-Campus gelegene Gebäudesoll das innenstädtische Beratungszentrum von Caritas und Alexianern beherbergenund im Juni 2020 fertig sein.

Von Nadine Fabian