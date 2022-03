Die Restauratoren der Potsdamer Schlösserstiftung bewahren die Kunstwerke in Sanssouci und Co für die Zukunft. In einer neuen Serie erfahren Sie, wie das gelingt. Teil 1: Chefrestauratorin Kathrin Lange über Respekt vor früheren Kulturen, Schäden durch Besucher und Fehler bei der Arbeit.