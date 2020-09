Sanssouci

Die Stiftung Preußische Schlösser & Gärten setzt sich künftig verstärkt mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts und rassistischen Inhalten in ihren Schlössern auseinander. Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr kündigte am Donnerstag ein Forschungsprojekt zur Rolle der Schlösser im Nationalsozialismus und im Kolonialismus an.

„In den Schlössern spiegelt sich ein rassistisches und sehr europäisches Weltbild“, sagte Vogtherr. Man sei „zurecht angezählt worden“, sich mit diesen Aspekten der Geschichte nicht früher und umfangreicher auseinandergesetzt zu haben.

Anzeige

Umbenennung in historisch belegten Ursprungsnamen

Zwei konkrete Maßnahmen kündigte Vogtherr unabhängig von dem Forschungsprojekt bei einer Pressekonferenz im Neuen Palais direkt an. „Wir werden beim sogenannten Mohrenrondell wieder auf den alten Namen zurückgehen und die heutige Bezeichnung künftig auch vor Ort kritisch erläutern“, sagte Vogtherr. Das „ Mohrenrondell“ habe die heute geläufige Bezeichnung erst spät erhalten – fortan soll der ursprüngliche Name „Erstes Rondell“ genutzt werden, der auf seine Position entlang der Hauptallee verweist.

Weitere MAZ+ Artikel

SPSG-Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr hat das Projekt "Schauplätze der Geschichte" im Neuen Palais in Potsdam Sanssouci vorgestellt. Quelle: Peter Degener

„Kritische Kommentierung ist besser als Entfernung von Denkmälern“

Auf MAZ-Nachfrage äußerte sich der Stiftungschef auch zur postkolonialen Arbeitsgruppe der Universität Potsdam, die kürzlich einen Audioguide zu kolonialem Erbe und Verbindungen in Sanssouci veröffentlicht und auf Missstände hingewiesen hat. „Ich halte es für gut, wenn das breit und zivilgesellschaftlich diskutiert wird, wir sind auch miteinander im Gespräch. Wir glauben als Stiftung allerdings nicht, dass die Entfernung von Denkmälern oder Werken die Lösung ist, sondern die kritische Kommentierung“, so Vogtherr.

Die Sitzfläche der „Geisterstühle“ führt zu zusätzlichen Informationen für die Besucher. Quelle: Peter Degener

„Ghost Chair“ soll Besucher aufmerken lassen

Die zweite Maßnahme macht Besucher in mehreren Schlössern in Potsdam und Berlin ab sofort auf besondere historische Ereignisse in den Räumen aufmerksam. Unter dem Titel „Schauplatz der Geschichte“ können Besucher buchstäblich auf besonderen Stühlen Platz nehmen, die auf besondere Ereignisse, vor allem im letzten Jahrhundert in bestimmten Schlossräumen hinweisen.

„Das 20. Jahrhundert ist ein schwieriges Jahrhundert, aber es ist spannend und mit Mauer, Teilung und auch dem Nationalsozialismus viel näher an der Lebenswelt unserer Besucher, als die Epochen davor“, sagte Vogtherr.

Der „Ghost Chair“ stammt von 1949, greift aber Formen des 18. Jahrhunderts auf. Quelle: Peter Degener

Der „Ghost Chair“ von Philippe Starck, ein transparenter Designklassiker aus dem Jahr 1949, verbindet stilistisch das 20. und das 18. Jahrhundert – und weist mit einem QR-Code auf wenig beachtete Facetten der Geschichte hin. Im Grottensaal des Neuen Palais etwa erfährt der Besucher mit dem Smartphone vom demütigenden „Kotau vor dem deutschen Kaiser“ im Jahr 1901. Damals musste der Bruder des chinesischen Kaisers eine „Sühnemission“ nach Europa antreten, um sich öffentlich für den Tod eines deutschen Diplomaten zu entschuldigen.

Ohne militärische Ehren musste er anreisen, wurde durch einen Nebeneingang zum Thron des Kaisers geführt, dem er sich mit zahlreichen Verbeugungen näherte und dabei eine Bittschrift verlas. Wer künftig im Grottensaal steht, bei dem blitzt durch die simple Intervention mit dem Geisterstuhl ein Moment der Geschichte auf – er kann sich schnell Bilder und kurze Texte anschauen, um mehr darüber zu erfahren.

Dieser Stuhl erinnert an die demütigende Entschuldigung eines chinesischen Prinzen vor Kaiser Wilhelm im Grottensaal des Neuen Palais. Quelle: Peter Degener

Zwölf Ereignisse werden bis 2022 näher aufgearbeitet

Im Schloss Charlottenburg wird auf die gleiche Weise seit heute an den Besuch des persischen Schahs Reza Pahlevi am 2. Juni 1967 erinnert, der dort empfangen wurde, während draußen protestiert wird – und am Ende des Tages der Student Benno Ohnesorg erschossen wird. Der Schahbesuch radikalisiert die Studentenbewegung und wird zu einem Schlüsselereignis der Geschichte der Bundesrepublik.

Auch Schloss Schönhausen ist besonderer Schauplatz der Geschichte. Der letzte Staatsgast der DDR war dort im Oktober 1989 der Sowjetführer Michail Gorbatschow, der zum 40. Republik-Geburtstag im einstigen preußischen Schloss als dem offiziellen Gästehaus der Regierung unterkam.

Das Erinnerungsprojekt der Schlösserstiftung umfasst vorerst nur diese drei Orte, soll aber bis 2022 auf zwölf Orte anwachsen. In Potsdam wird beispielsweise ein Besuch Beethovens im Marmorpalais noch hinzukommen, außerdem soll auf die wenig bekannte Nutzung des Neuen Palais durch den führenden NS-Politiker Hermann Göring hingewiesen werden – er ließ als preußischer Ministerpräsident den Staatsrat im Neuen Palais tagen.

Von Peter Degener