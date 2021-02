Potsdam

Die ersten warmen Sonnenstrahlen in diesem Jahr haben am Wochenende zahlreiche Potsdamer in die vielen Gärten und Parks der Stadt bewegt. Doch das vorfrühlingshafte Wetter zeigt seine Spuren: Die Menschen haben ihren Dreck und Müll hinterlassen – und das nicht zu wenig. Erschreckende Bilder kamen aus dem Park Charlottenhof, rings um den Maschinenteich.

Das kann gefährlich werden

Ein Klappstuhl auf dem – am Wochenende – noch gefrorenen Wasser, ein Einkaufswagen im Eis, Plastiktüten, Essensreste, Mund-Nasen-Bedeckungen, Holzreste, die teilweise mit Nägeln gepickt sind, Flaschen und Glasscherben. Das kann gefährlich werden, für Mensch und Tier. Umso deutlicher werden die Kommentare auf Facebook, wo eine Potsdamerin die Fotos veröffentlichte.

Zur Galerie Das Frühlingswetter am vergangenen Wochen hat für jede Menge Müll und Dreck in Potsdams Gärten und Parks gesorgt. Die vielen Besucher haben ihre Spuren hinterlassen, wie diese Fotos zeigen. Die Aufräumarbeiten laufen.

„Geht man so mit einem Weltkulturerbe um?“, fragte die Potsdamerin zu ihrem Facebook-Beitrag. „Ich hab mich so auf den Spaziergang im Park gefreut. Unser Schwanenpaar ist wieder zurück und das wollte ich mir bei dem herrlichen Wetter nicht entgehen lassen. Und dann sieht man das. Ich bin schockiert. Ich bin sprachlos. Ich bin wütend auf diese Intelligenzverweigerer.“

Kommentare zu Facebook-Beitrag

Es begann eine rege Diskussion: „Da kann man sich nur fremdschämen“ und „Eine Frechheit sich so zu benehmen“, hieß es in den Kommentaren. Und weiter: „Es wird auf Dauer nicht ohne Parkeintritt und mehr Aufsicht gehen.“ Aber auch: „In der Zeit wo du die Fotos machst und den Kommentar schreibst hättest du es auch wegräumen können.“

Für die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, die für das Parkareal Charlottenhof als Teil von Sanssouci verantwortlich ist, sind die Müllberge jedoch kein neues Phänomen. „Das erleben wir leider häufiger“, bestätigt ein Sprecher der Stiftung auf MAZ-Nachfrage. Wenn bei gutem Wetter Besucher in Scharen in den Park kommen, hinterlassen sie leider auch viel Müll und Dreck.

1,6 Kubikmeter Müll bis Montagmittag

Allein bis Montagmittag mussten die Gärtner 150 Flaschen und zehn Säcke mit je 160 Litern an Müll einsammeln, obwohl das gar nicht ihre Hauptaufgabe ist. Bis dato kamen so knapp 1,6 Kubikmeter zusammen und das Aufräumen dauerte noch an. „Wir können nur immer wieder appellieren: Nehmen Sie ihren Müll wieder mit und lassen Sie ihn nicht liegen.“

Täglich sind Gartenarbeiter unterwegs, um in den Potsdamer Parks und Gärten für Ordnung zu sorgen. Vorfälle wie an diesem Wochen verursachen nicht nur mehr Arbeit, sondern auch erhöhte Kosten für die Stiftung. Sie bittet die Besucher – auch im Lockdown – auf Ordnung und Sauberkeit zu achten.

Von Marcus J. Pfeiffer