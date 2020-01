Schlosstheater des Neuen Palais öffnet im Sommer wieder

Potsdam

Das Schlosstheater im Neuen Palais von Sanssouci soll im Sommer 2020 wiedereröffnet werden. Sieben Jahre nach der Schließung seien die wesentlichen Brandschutz- und Dekontaminierungsmaßnahmen in dem historischen Theater des Potsdamer Schlosses inzwischen nahezu abgeschlossen, teilte die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag in Potsdam mit.

Das Theater soll im Juni mit einer Aufführung der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci wiedereröffnet werden. Im kommenden Winter soll dann auch die Potsdamer Winteroper wieder ins Schlosstheater wechseln.

Zur Galerie Das historische Schlosstheater im Neuen Palais in Potsdam ist eine besondere Veranstaltungsstätte. Hier einige Impressionen aus dem spannenden Saal.

Für die Dekontaminierung der Holzkonstruktionen des Schlosstheaters und die Brandschutzmaßnahmen waren rund 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Die Kosten werden aus dem zweiten Sonderinvestitionsprogramm des Bundes und der Länder Berlin und Brandenburg für die Schlösserstiftung finanziert. Mit dem zusätzlichen Finanzprogramm werden bis 2030 rund 400 Millionen Euro für den Erhalt wichtiger Denkmäler zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie dazu auch:

Musikfestspiele Sanssouci: Klassik-Festival lässt sich inspirieren

Trevor Pinnock: So denkt der Stardirigent über Potsdam

Wieder offen: Das edelste Appartement des Königs im Neuen Palais

Das Neue Palais im Park Sanssouci wurde von 1763 bis 1769 im Auftrag Friedrichs des Großen (1712-1786) als Sommerresidenz und Gästeschloss errichtet. Neben Festsälen und aufwendig dekorierten Wohnräumen verfügt das Bauwerk auch über ein Theater, das nach Stiftungsangaben zu den schönsten noch erhaltenen barocken Theatern zählt.

Das Schlosstheater wurde ganzjährig bespielt und an 150 bis 180 Tagen im Jahr genutzt. Die denkmalgeschützten Holzkonstruktionen waren mit Holzschutzmitteln belastet und mussten dekontaminiert werden.

Von MAZonline/epd