Potsdam

Die SPD-Fraktion in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung hat eine neue Vorsitzende. Sarah Zalfen wurde am Montagabend von der Fraktion in die Doppelspitze mit Fraktionschef Daniel Keller gewählt.

Eisenblätter will sich um Versorgung von Rentnern kümmern

Die bisherige Vorsitzende Imke Eisenblätter trat aus beruflichen Gründen zurück, wie die SPD am Dienstagvormittag mitteilte. Sie habe „aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen bei der Tafel Potsdam ihre Tätigkeit als Co-Vorsitzende der Potsdamer SPD-Stadtfraktion abgegeben“, heißt es darin. „Es ist mir eine große Ehre und Freude gewesen, die SPD-Stadtfraktion gemeinsam mit Daniel Keller zu führen. Mir war es stets wichtig, Beruf und Ehrenamt miteinander in Einklang zu bringen – in Zukunft könnte ich meinem Ehrenamt im Vorstand jedoch nicht mehr genügend Zeit widmen, um allen Aufgaben gerecht zu werden.“, so Eisenblätter.

Anzeige

Imke Eisenblätter ist auch Vorsitzende der Potsdamer Tafel. Quelle: Rainer Schüler

Weitere MAZ+ Artikel

Der MAZ sagte Eisenblätter: „Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir bei der Tafel festgestellt, wie groß der Bedarf an unserer Hilfe ist. Aber wir hatten eine ganze Zielgruppe nicht auf dem Schirm, nämlich die vielen Rentner, die so immobil sind, dass sie gar nicht zu uns kommen können. Das müssen wir auf die Beine stellen, das möchte ich gemeinsam mit der Volkssolidarität erreichen.“

Uwe Adler übernimmt den Sozialausschuss

Auch den Vorsitz für den Ausschuss für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion wird Eisenblätter abgeben und als einfaches Mitglied in den Ordnungsausschuss wechseln. Die Fraktion hat auf ihrer Sitzung Uwe Adler für den Vorsitz des Sozialausschusses bestimmt. Er verlässt dafür den Ordnungsausschuss.

Sarah Zalfen (41) ist als Kulturpolitikerin in Potsdam bekannt, seit 2019 Stadtverordnete und Mitglied im Kultur- sowie Finanzausschuss der Stadt Potsdam. Sie werde in Zukunft im Hauptausschuss sowie im Kulturausschuss mitarbeiten. Sie wolle „alles tun, um Potsdams Kulturszene zu unterstützen.“

Von MAZonline