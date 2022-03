Satzkorn

In die Wache der Feuerwehr Satzkorn in Potsdams Norden ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. „Uns fehlen die Worte! In den letzten Tagen hat man den Medien vermehrt entnehmen können, dass in Gerätehäusern der Feuerwehr eingebrochen wurde. In der vergangen Nacht traf es auch uns“, heißt es auf dem Facebook-Profil der Wehr.

Einbruch in die Satzkorner Feuerwache

Demnach wurde ein Mitglied der Feuerwehr, der in unmittelbarer Nähe der Wache wohnt, nachts von der dortigen Alarmanlage geweckt. „Er sah sofort aus dem Fenster. Er konnte dann noch eine Person sehen, welche vom Gelände rannte und mit einem Fahrzeug davon fuhr“, so die Mitteilung. Er habe sich dann direkt auf den Weg zur Wache gemacht und dort festgestellt, „dass Einsatzausrüstung von unserem Löschgruppenfahrzeug entwendet wurde“.

Die Polizei ermittelt. Die Freiwillige Feuerwehr bittet um Hinweise an die Polizei, ob jemandem etwas in der Nacht zum Dienstag oder in den letzten Tagen in Satzkorn etwas aufgefallen sei.

Von MAZonline/pede