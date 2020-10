Am Schlaatz

Das Ende der Sauna und der Bowlingbahn im Bürgerhaus am Am Schlaatz ist besiegelt. Das hat eine Anfrage der MAZ bei der Stadt ergeben. „Nach der zweiten Verlängerung mit dem damaligen Betreiber wurde nicht erneut gesucht. Vor der zweiten Verlängerung hatte eine Ausschreibung zu keinem Erfolg geführt“, teilt die Stadt mit und kündigt an, dass man bereits Pläne für die Räumlichkeiten habe.

„Ein großer Verlust für die Bewohner des Schlaatz“

Beim Vor-Ort-Gespräch der MAZ mit den Bewohnern des Schlaatz in der vergangenen Woche war die Frage nach der Zukunft der Sauna laut geworden. Heinz-Michael Welsch (74) hatte sich am MAZ-Stand darüber geärgert, dass Sauna und Bowlingbahn seit Monaten geschlossen sind – ohne eine Erklärung, weshalb das so ist und wie es weitergeht. „Still ruht der See und nichts passiert“, sagt Heinz-Michael Welsch. Er habe die Sauna seit Jahren genutzt. „Es wäre sehr bedenklich, dieses Angebot zu schließen. Für die Bewohner des Schlaatz wäre das ein sehr großer Verlust.“ Ein Grund: In dem Stadtteil, in dem viele Menschen mit finanziellen Sorgen leben, stelle sich die Kostenfrage in besonderem Maße: „Viele hier können sich einen Saunabesuch oder einen Nachmittag auf der Bowlingbahn anderswo in der Stadt einfach nicht leisten“, sagt Welsch. Die beiden Angebote im Bürgerhaus galten als erschwinglich.

Bandprobenräume und Jambox sollen einziehen

Bereits im März 2019 hatte der langjährige Betreiber von Sauna und Bowlingbahn angekündigt, sich zurückzuziehen, verlängerte den Vertrag dann aber doch noch einmal. Nach Ausscheiden des Betreibers, der laut Stadt „zu keiner weiteren Verlängerung bereit war“, habe man Alternativen für die bisherige Nutzung geprüft. Das Ergebnis: Der Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Jugend und Sport möcht die Räume neu nutzen. „Entstehen sollen hier Bandprobenräume und eine Jambox“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. Die Jambox ist ein Angebot der Musikschule für die Schulen und Kinder und Jugendlichen im Schlaatz und werde bereits sehr erfolgreich am Stern betrieben. „Eine erste, interne Machbarkeitsstudie hat aufgezeigt, dass dies hier auch realisiert werden kann“, so Christine Homann. Aktuell bemühe sich die Landeshauptstadt Potsdam um diesbezügliche Fördermittel und gedenke, den erforderlichen Eigenanteil im nächsten Doppelhaushalt zu verankern.

Eine Jambox für den Schlaatz In der Jambox der Städtischen Musikschule treffen sich laut Stadt jede Woche – derzeit online – mehr als 100 Schüler und Schülerinnen der Pappelhain-Grundschule, des Leibniz-Gymnasiums, der Montessorischule am Stern sowie Jugendliche aus dem Kiez, um ihre ersten eigenen Songs und Texte zu schreiben und aufzunehmen. Die meisten von ihnen haben vorher noch nie Musik gemacht oder ein Instrument gespielt. Das Jambox-Team hilft den Kindern und Jugendlichen dabei, eine Band zu gründen und ihre ganz eigenen Ideen zu verwirklichen. Am Ende eines Musikschulhalbjahres hält jedes Bandmitglied die eigene, selbst gestaltete CD in den Händen. Über 50 CDs sind bereits entstanden.

„Es ist richtig, dass der Schlaatz ein besonderer Stadtteil ist und als solcher auch besonderer Unterstützung bedarf“, sagt Stadtsprecherin Christine Homann. „Deshalb hat die Landeshauptstadt etwa das Integrierte Entwicklungskonzept für den Schlaatz auf den Weg gebracht, das neben der sozialverträglichen Sanierung der Wohngebäude und einer klimaneutralen Anpassung der Freiräume und Energieversorgung auch eine Verbesserung der sozialen Durchmischung gewährleistet. Dabei spielt auch die Förderung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil eine zentrale Rolle.“

Von Nadine Fabian