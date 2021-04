Potsdam

Sie halten die Schlossparkwiesen kurz und düngen sie zugleich: Bald grasen wieder Schafe im Park Sanssouci. Wie schon in den Jahren 2018 bis 2020 lässt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) auch in diesem Jahr wieder Schafe auf zehn Wiesenflächen im Potsdamer Park weiden.

„Dies ist sowohl als lebendige und umweltfreundliche Wiesenpflege als auch als Beitrag zum praktischen Naturschutz zu verstehen“, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Die Tiere ersetzen Traktoren mit Schlegelmähwerk und werden von Mai bis November auf den einst königlichen Wiesen grasen. Vom 6. Mai an werden die Tiere zunächst auf einer Wiese am Parkeingang Drachenhaustor weiden.

Behorntes Gotlandschaf . Quelle: Varvara Smirnova

Rasse Behorntes Gotlandschaf von Schäfer Björn Hagge

Begleitet wird das Projekt durch die Arbeitsgruppen Biodiversitätsforschung und Landschaftsmanagement der Universität Potsdam sowie den Botanischen Garten.

Die 50 Schafe der Rasse Behorntes Gotlandschaf werden vom Schäfer Björn Hagge betreut. Der Schäfer sei im Verein für Landschaftspflege Potsdamer Kulturlandschaft organisiert, teilt die Stiftung mit. Er kontrolliert einmal täglich den Gesundheitszustand der Tiere vor Ort, versorgt sie mit frischem Wasser und schert sie regelmäßig. Er setzt die Zäune um, sorgt wenn nötig, für einen Gehölzschutz auf den Weideflächen und übernimmt kleinere Freischneidearbeiten.

Schäfer Björn Hagge im Jahr 2020 mit Sanssouci-Schafen. Quelle: Varvara Smirnova

Die Stiftung lässt die Flächen in einem Monitoring begleiten, um ermitteln zu können, ob und wie sich die Vegetation – etwa durch Nährstoffeintrag und Verbiss – aufgrund der Art der Beweidung verändert. „Es geht sowohl um die Auswirkungen auf die Biodiversität – die biologische Vielfalt der Flora und Fauna – als auch um die Folgen für das Landschaftsbild im Unesco-Welterbepark Sanssouci“, so die Stiftung weiter.

Nicht streicheln, nicht füttern, Hunde anleinen

Zum Wohl der Tiere bittet die Stiftung die Besucherinnen und Besucher des Parks, die mit mobilen Zäunen umgebenen Wiesenflächen nicht zu betreten, die Tiere nicht zu füttern und Hunde stets an der Leine zu führen. Letzteres gilt ohnehin für den gesamten Park Sanssouci.

Über eine Beweidung des Parks Sanssouci durch Schafe in vergangenen Jahrhunderten ist nur wenig bekannt. 1985 wurden Schafe zumindest in den Außenpartien des Schlossparks eingesetzt. Von Preußenkönig Friedrich dem Großen (1712-1786) heißt es in einem Nachruf auf die letzten zwei Lebensjahre des Monarchen, dass er sich in dieser Zeit einmal darüber gefreut habe, dass bald 300 Schafe im Park erwartet würden. Darüber hinaus gibt es aber bislang keine weiteren Belege für die Haltung von Schafen in Sanssouci.

Von MAZonline