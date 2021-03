Der Softwareriese Oracle hat Potsdam verlassen. Sein Sitz in einem Industriedenkmal in der Schiffbauergasse ist leergezogen und bleibt es womöglich noch eine ganze Weile, denn der Mietvertrag wurde nicht gekündigt. Allein in einer Etage zieht noch in diesem Monat ein neuer Mieter ein, wie jetzt bekannt wurde.