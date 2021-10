Drewitz

Kinderlachen, Anfeuerungsrufe und Pferdegetrappel gaben am Samstagnachmittag in Alt Drewitz den Ton an. Das Bogenschießen und die Kutschfahrten zwischen der neuen Farm und der Schiller-Grundschule (International Schiller School) waren die gefragtesten Angebote zur Eröffnung von Potsdams erster Schulfarm. Aber auch an den anderen Stationen wie bei den Fußballerinnen von Turbine Potsdam war großer Betrieb. Alles durften die Kinder nicht nur bestaunen, sondern auch ausprobieren. Die Farm gehört zu den privaten Schiller-Schulen in Drewitz und steht ab sofort vor allem den Schülern der Grundschule zur Verfügung.

Kinder sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen

Die Idee hinter der Farm, erläutert Furutan Celebri, Assistent der Geschäftsführung so: „Es gibt eine Reihe Fähigkeiten, die Schüler im normalen Unterricht nicht erwerben. Dazu gehört es zum Beispiel, Verantwortung zu übernehmen – sei es nun für ein Gartenbeet oder ein Tier. Außerdem haben wir als Ganztagsschule mehr Zeit für bestimmte Dinge.“ Dazu kam, dass die Ponys, die bereits seit vielen Jahren an der Schule leben, ein neues Zuhause brauchten. Die Nachbarschaft am Schulstandort war ihnen nicht immer wohl gesonnen.

Durch einen Elterntipp wurde die Geschäftsführung nicht weit von der Schule fündig. Auf dem am Ende einer Sackgasse gepachteten Grundstück ist eine wunderbare Oase und Bereicherung für die Ganztagsschule geworden.

Forscherzimmer und Lehrküche

Zur Farm gehören die Koppel für die zwei Ponys James Bont und Sjew, Hochbeete, eine 50-Meter-Laufbahn mit Weitsprunggrube, eine Bogenschießanlage und ein kleiner Bereich, um Golfabschläge zu üben. Im Teich werden bald Goldfische schwimmen. Frösche haben sich bereits in Eigenregie angesiedelt. In einem kleinen Gebäude, das von Grund auf saniert werden musste, befinden sich ein Forscherzimmer und eine Lehrküche.

Auf dem Areal der Schulfarm ist auch eine Golfbahn angelegt: Die sechsjährige Ilona wagte am Samstag die ersten Schläge. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die neuen Anlagen werden sowohl für den Unterricht, als auch für die Freizeitaktivitäten innerhalb des Ganztagsprojekts genutzt. Ponys, Schulgarten und Forscherzimmer sind für den Naturwissenschaftlichen Unterricht gedacht. Die Küche kommt im Fach WAT (Wirtschaft, Arbeitslehre und Technik) zum Einsatz. Bogenschießen wird zum Unterrichtsfach. Vier Lehrer absolvieren dafür gerade eine Ausbildung. Auch die Arbeitsgemeinschaften können hier agieren und im Haus können Schulklassen sogar mal ein Wochenende miteinander verbringen.

Den guten Kontakten von Geschäftsführer Andreas Mohry ist es zu verdanken, dass die Schule für die meisten der Angebote großartige Partner, wie den aktuellen Deutschen Meister im Bogenschießen, Hans-Heinrich Schweiger, oder den Golf- und Country-Club Seddiner See gewonnen hat.

Von Elvira Minack