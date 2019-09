Schlaatz

Die Polizei wurde am Dienstagabend wegen eines Hausfriedensbruchs in den Wiesenhof gerufen. Der Tatverdächtige war betrunken und aggressiv. Zunächst kam er einem Platzverweis nach, kehrte aber zurück und legte sich mit den Polizisten an. Diese nahmen ihn in Gewahrsam, wobei sich der 29-Jährge aber so sehr widersetzte, dass er zu Boden gedrückt und fixiert werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs, Widerstandes und Beleidigung.

Von MAZonline