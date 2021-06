Potsdam

Gegen 23 Uhr kam es in Potsdam im Stadtteil Schlaatz (Weidenhof) zu einer Körperverletzungshandlung zwischen zwei männlichen Personen. Der Polizei wurde per Notruf eine schwerverletzte männliche Person auf einem Gehweg gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie den Mann vor. Einen weiteren Mann trafen die Einsatzkräfte leicht verletzt in der Nähe des Tatortes an.

Dabei könne es sich nach ersten Ermittlungen der Polizei um einen Tatverdächtigen handeln. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest. Er wird nun im Gewahrsam der Polizei Potsdam vernommen.

Kriminalpolizei und Spurensicherung haben am Tatort ihre Arbeit aufgenommen und ermitteln nun wegen des Gewaltdelikts. Die genauen Umstände der Tat sind bisher unklar.

Von MAZonline