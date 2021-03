Potsdam

Picknick in den Parks, Rodeln am Schloss und jahrelange Untreue auf dem Schirrhof – die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) muss sich gerade mit zahlreichen Problemen auseinandersetzen. Die MAZ hat mit dem Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr darüber gesprochen.

Herr Vogtherr, ihre Stiftung machte zuletzt gute und schlechte Schlagzeilen. Fangen wir mit etwas Positivem an. Sie haben einen Betreiber für Schloss Cecilienhof als Hotel gefunden. Wie schwierig war das?

Christoph Martin Vogtherr: Einen Kandidaten zu finden war weniger schwierig als gedacht. Denn Cecilienhof ist ein attraktiver Ort mit besonderer Geschichte, Ausstrahlung und Lage. Mit Experten-Unterstützung wurde mit den Arcona Hotels & Resorts aus Rostock ein Partner gefunden, der sehr viel Sensibilität für das Haus zeigt. Das ist uns wichtig und stimmt uns optimistisch.

Was ist bei der erneuten Nutzung als Hotel denn die Herausforderung?

Das Geschäftsmodell des Betreibers muss ja aufgehen, schließlich können hier nicht einfach Wände entfernt werden. Es ging also zum Beispiel darum, wie die nötige Zimmerzahl zustande kommt, wie Fluchtwege und barrierefreie Zugänge einzurichten sind und wie, das darf nicht vergessen werden, weiterhin ein uneingeschränkter Museumsbetrieb gewährleistet werden kann.

Spaziergänger im Park Sanssouci. Quelle: Julius Frick

Nun etwas weniger Erfreuliches. Eine Debatte ist über die Nutzung der Schlossparks entbrannt. Wie erklären Sie einer Mutter, dass sie sich mit ihren Kindern nicht zum Picknick auf die Wiese setzen darf?

Das geht bereits, denn in allen Potsdamer Parks sind Liegewiesen ausgewiesen. Aber wir prüfen gerade, ob die immer an den richtigen Orten liegen. Wir möchten regeln, was wie und wo möglich ist, um die Schäden zu minimieren.

Es geht nicht nur um Liegewiesen, auch um Rodelschäden, Müll, Vandalismus. Wie gehen Sie damit um?

Wir sind seit langem sehr über die Schäden besorgt. Wir haben vor anderthalb Jahren eine Projektgruppe eingerichtet, in der alle Fragen zum Zustand der Gärten, zur Sicherheit und Kommunikation und zur Nutzung durch die Öffentlichkeit gebündelt diskutiert werden. Wir sprechen von mehr als 30 Maßnahmen, die zusammenwirken sollen. Wir müssen sowohl die Sicherheit erhöhen, also mehr Sicherheitspersonal einstellen als auch Zäune und Tore reparieren. Außerdem wollen wir mehr kommunizieren, denn wir waren lange Zeit knapp in unseren Erklärungen. Wir hatten zu lange angenommen, dass vieles selbstverständlich ist. Aber wir müssen zu mehr Diskussion bereit sein, mehr Informationen liefern. Es gibt beispielsweise neue Flyer für jeden Park, die darüber informieren, was man hier darf und was nicht und warum man etwas nicht darf.

Die Diskussion wurde auch vom SPD-Kanzlerkandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz befeuert. Der will Rodeln und Baden freigeben. Was haben Sie da gedacht?

Wie schade, dachte ich. Es wäre schön gewesen, wenn er auch mit uns geredet hätte, um sich das Problem vor Ort erläutern zu lassen und unsere Notwendigkeiten kennenzulernen. Denn am Ende muss doch die öffentliche Hand für die Reparatur der Schäden aufkommen.

Haben Sie ihn schon eingeladen, sich ein Bild zu machen? Vielleicht zu einer persönlichen Tour entlang der Schäden von Sanssouci?

Wir sind gerade bei der Kontaktaufnahme und gespannt, was da passiert.

Was haben Sie ihm denn angeboten?

Genau das. Wir wollen ihm gern vor Ort zeigen, worum es uns geht.

Reicht angesichts der Schäden die eine Million Euro noch aus, die Potsdam jährlich für die Parkpflege zuschießt?

Zunächst muss ich die Stadt Potsdam loben, beteiligt sie sich doch seit 2014 finanziell an der Parkpflege. Zusammen mit den regelmäßig von unseren Zuwendungsgebern – dem Bund sowie den Ländern Brandenburg und Berlin – bereitgestellten Mitteln können wir Entscheidendes für den Erhalt unserer Gärten tun. Wir haben den Pflegeaufwand für einen stabilen Zustand mit 4,5 Millionen Euro berechnet. Es gibt bei dieser Rechnung nur ein Problem. Es war nicht abzusehen, wie dramatisch und schnell sich der Klimawandel auswirkt. Das war nicht eingepreist.

Wie hoch schätzen Sie diese Kosten?

Wir sind gerade dabei, ein Preisschild an die Frage zu hängen, wie wir die Wasserversorgung sichern und die Bewässerungssysteme effizienter gestalten können, wie der Boden angereichert werden kann, wie viele Ersatzpflanzungen auf uns zu kommen.

Bis wann werden Sie das genauer beziffern können?

Das wird sich leider erst nach und nach konkretisieren.

Das ist der Generaldirektor der SPSG Der Kunsthistoriker Christoph Martin Vogtherr (56) ist seit Februar 2019 Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG). Er wurde in Uelzen geboren und studierte Kunstgeschichte, mittelalterliche Geschichte und Archäologie. Über die Gründung der Berliner Museen promovierte er. Die Schlösserstiftung hat Vogtherr bereits in den Neunziger Jahren als wissenschaftlicher Volontär kennengelernt und anschließend als Kurator zahlreiche Ausstellungen konzipiert. 2007 ging er als Kurator an die Londoner Wallace Collection und wurde 2011 deren Direktor. Von 2016 bis zu seinem Wechsel nach Potsdam war er Direktor der Hamburger Kunsthalle.

Die Zuzahlung der Stadt war auch Teil eines Deals. Die SPSG verzichtete dafür auf einen Parkeintritt für Sanssouci. Steht das angesichts der steigenden Kosten wieder zur Debatte?

Die Frage stellt sich nicht. Wir wollen, dass die Parks frei zugänglich bleiben und sind uns hier mit unserem Stiftungsrat einig. Den Gedanken eines Parkeintritts finden viele verlockend, weil anderswo die Erfahrung gemacht wird, dass sich die Menschen sorgfältiger benehmen, wenn sie Eintritt zahlen. Dieser psychologische Effekt klingt attraktiv, aber kostenfrei zugängliche Gärten sind attraktiver.

Was erwarten Sie noch vom Rathaus?

Der Draht zum Rathaus ist gut, vieles kocht gar nicht erst hoch. Wir reden zum Beispiel über das Baden. In Babelsberg wird es ja bald ein schönes Strandbad geben, aber auch die Stadt ist gefragt, wenn es darum geht, wo sie für ihre Bürgerinnen und Bürger Badestellen eröffnen könnte. Im Moment wünschen wir uns bei der Diskussion um Aufenthaltsorte für Jugendliche und abendliche Öffnungen, dass die Stadt auch die Möglichkeiten in ihren eigenen Parks prüft. Die machen auch abends zu - und sind für diese Art der Nutzung viel geeigneter. Ich werde dazu demnächst mit der Jugendbeigeordneten der Stadt sprechen.

Sie sind erst seit zwei Jahren im Amt. Schon viele Jahre länger aber lief etwas auf dem Bauhof der Stiftung, dem Schirrhof, gehörig falsch. Untreue-Vorwürfe und möglicherweise Vorteilsnahme der eigenen Mitarbeiter wurden laut. Wie kann das über so viele Jahre unbemerkt bleiben?

Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Das ist das Beunruhigendste an dieser Geschichte und die Hauptfrage, die wir den Wirtschaftsprüfern stellen. Schon jetzt ist zu sagen: Es muss etwas an den Strukturen und Abläufen falsch gewesen sein, wenn etwas so lange unbemerkt bleiben konnte. Das müssen wir herausfinden. Bis zur zweiten Jahreshälfte wird die Stiftungsleitung konkrete Vorstellungen entwickeln, was geändert werden muss, um wieder auf stabiler Ebene weiterarbeiten zu können.

Was ist bereits jetzt passiert?

Wir haben den zentralen Rechnungseingang eingeführt. Der hätte vieles von dem, was wir gerade untersuchen, schwer bis unmöglich gemacht, wenn es ihn früher gegeben hätte.

Wann haben Sie dieses Instrument denn eingeführt?

Anfang des Jahres. Das war bereits in Planung und es ist beruhigend, dass er jetzt wirksam wird.

Ein möglicher Grund für die Dauer dieser Schiebereien wäre, dass zwar viele davon wussten, aber auch mitgemacht haben. Was wissen Sie bislang über das Ausmaß der Beteiligung Ihrer Mitarbeiter?

Sie wissen, dass wir zwei Mitarbeitern gekündigt haben. Das sind die Fälle, in denen wir von einer manifesten kriminellen Energie reden können. Das wird auch von der Staatsanwaltschaft untersucht. Es gibt aber auch eine Grauzone, einen Kranz von „Bestellungen“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier müssen wir Normen einführen, die das Leben komplizierter, aber die Abläufe sauberer machen. Hier geht es um unsere Unternehmenskultur. Das will ich auch voneinander trennen. Es gibt diejenigen, die aktiv betrogen haben und die, bei denen das Warnsystem vielleicht nicht funktioniert hatte, die aber keine solche Intention hatten.

Was ist mit Mitarbeitern, die jetzt zurückdenken und erkennen: „Ich habe ja auch einen Akkubohrer gekauft“?

Die erste Reaktion bei vielen war ein großer Schock. Dann wurde allen klar, dass das Problem größer ist und sich mancher fragte, ob er nicht auch etwas auf dem Schirrhof bestellt hat. Aber ich glaube, das wird jetzt ausgeräumt. Es geht nicht darum, jemanden wegen eines Akkuschraubers rauszuwerfen, sondern vielmehr darum, dass wir zu sauberen Abläufen kommen. Wie Sie wissen, hatte ich einen Brief an die Beschäftigten geschrieben und sie gebeten, sich zu melden und uns zu sagen, was sie wissen. Tatsächlich kommt da sehr viel und das zeigt mir, dass alle nun dabei sein wollen, gemeinsam aufzuräumen und das Vertrauen wieder nach innen und nach außen aufzubauen.

Der Posten der Innenrevision war lange unbesetzt, was die Untreue sicherlich begünstigt hat. Welche Konsequenzen haben Sie daraus gezogen?

Als ich 2019 mein Amt antrat, habe ich eine völlig funktionierende Innenrevision übernommen, die war schon lange besetzt. Wir legen gerade Revisionspläne fest und werten diese aus, aber auch das war schon im Gang, bevor diese Geschichte herauskam.

Völlig funktioniert hat die Innenrevision aber doch nicht, wenn die Untreue jahrelang nicht auffiel. Sehen Sie da keine Defizite?

Warum diese Probleme nicht früher aufgefallen sind, ist eine zentrale Frage an die Wirtschaftsprüfer. Auch hier müssen wir später im Jahr umfassend Konsequenzen aus den Ergebnissen ziehen.

Kommen wir zurück zum Positiven. Worauf können Sie und die Besucher sich in diesem Jahr freuen?

Das erste ist sicher, dass wir wieder aufmachen können. Das klingt sehr banal. Es löst aber auf unserer Seite eine große Freude aus, dass wir die Türen unserer Schlösser wieder öffnen können. Das andere ist, dass unsere große Sonderausstellung zur Potsdamer Konferenz 1945 im Schloss Cecilienhof trotz der Pandemie sehr erfolgreich war und auch verlängert werden konnte. Sie ist noch bis Ende Oktober zu sehen, aber dann müssen die Leihgaben zurückgeschickt werden. Was unser Veranstaltungsprogramm angeht, wissen wir leider nicht, was tatsächlich durchführbar sein wird. Eine kleine, aber besondere Ausstellung eröffnet Ende April unter dem Titel „Das Gläserne Gedächtnis“ in den Römischen Bädern. Dort zeigen wir historische Fotos, die Gebäude und Teile der preußischen Schlösser und Parks zeigen, die es nicht mehr gibt, oder die heute ganz anders aussehen. Es ist die Einladung zu einer Zeitreise.

Von Peter Degener