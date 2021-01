Brandenburger Vorstadt

Der „Lottenhof“ in der Geschwister-Scholl-Straße wird nicht an die Stadt verkauft. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hat gegenüber dem Rathaus deutlich gemacht, „dass ein Verkauf aufgrund der unmittelbaren Randlage zum Weltkulturerbe nicht infrage kommt, um nicht dauerhaft den Einfluss auf die Art der Nutzung zu verlieren“, erklärte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) am Mittwoch im Hauptausschuss. Bislang stand ein Verkauf oder Grundstückstausch mit der Stadt ähnlich wie am Strandbad Babelsberg im Raum.

Das in dem ehemaligen Ausflugslokal nahe des Schloss Charlottenhof geplante Nachbarschaftshaus samt Kindertagesbetreuung sei aber von der Entscheidung der Stiftung nicht gefährdet. „Alle Beteiligten sehen hohe Realisierungschance“ und hätten Interesse an der Nutzung, sagte Aubel. Die Schlösserstiftung wolle noch bis Monatsende der Verwaltung einen Vertragsentwurf über einen Erbbaupachtvertrag vorlegen.

Anzeige

Zwei Millionen Euro vom Bund für das Projekt

Der Bund hat für das Projekt Lottenhof Mitte 2020 eine Förderung in Höhe von 1,97 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus 2020 in Aussicht gestellt. Im Dezember habe die Stadtverwaltung den Zuwendungsantrag beim Bund für den Abruf der Förderung gestellt. Hinter dem Projekt steht der Verein „Stadtteilnetzwerk Potsdam-West“, der seit 2017 einen Nutzungsvertrag mit der Schlösserstiftung für das Gelände hat.

Von Peter Degener