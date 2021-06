Sanssouci

Es ist das Erstlingswerk des preußischen Hofarchitekten Ludwig Persius, der den Stil des italienischen Landhauses in Potsdam heimisch machte. Außerdem ist es der Kern der Gärtnerschule von Gartenmeister Peter Joseph Lenné.

Die unscheinbare Meierei im Park von Sanssouci hat deshalb einige Aufmerksamkeit verdient. Seit zwei Jahrzehnten steht das Ensemble aus Hofgärtner- und Gehilfenhaus leer, weil Feuchtigkeitsschäden im Sockel und Schadstoffe im Dach das Wohnen unmöglich gemacht hatten. Doch noch im Juli beginnt die Sanierung des Hauses. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten stellte ihre Pläne am Mittwoch vor.

Die Räume im Innern werden allesamt durch Holzkonstruktionen abgestützt. Quelle: Bernd Gartenschäger

1837 errichtete Ludwig Persius die Meierei auf einem barocken Vorgängerbau

Wie früher auch, werden vor allem Wohnräume in dem Denkmal entstehen, das 1837 von Persius auf Grundlage eines barocken Vorgängerbaus errichtet worden ist. Ursprünglich wohnte nur ein Hofgärtner mit Familie und Personal in dem Bau.

Der Gartendirektor Peter Joseph Lenné nahm einst in einem kleinen Saal im Obergeschoss einst die Prüfungen seiner Lehrlinge ab, es ist der Ursprung der ersten Gärtnerlehranstalt in Preußen. Doch die Zeit führte zu Umbauten. Der Saal wurde durch Wände in viele Räume zerschnitten. Aus einer herrschaftlichen Wohnung wurden fünf kleine Wohnungen, die nun wieder ertüchtigt werden sollen und vorrangig Mitarbeitern der Schlösserstiftung zur Verfügung stehen werden.

Die Meierei liegt direkt am Schafgraben. Quelle: Bernd Gartenschäger

Gartencafé bekommt kleinen Gastraum und Besuchertoiletten

Außerdem soll das Café, das bislang provisorisch mit einem Pavillon im Hof betrieben wurde, nun ordentliche Mitarbeiterräume und eine Besuchertoilette bekommen. Auch ein kleiner Gastraum im Gehilfenhaus ist geplant, wobei die Außengastronomie überwiegen wird. „Das Café wollen wir behalten. Das ist eine verträgliche Nutzung für den Garten“, erklärt Max Daiber, der Projektleiter der SPSG ist.

Der Garten der Meierei kann 2024 wieder von einem Café genutzt werden. Quelle: Bernd Gartenschäger

Vier Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes für Potsdams Schlösser und Gärten werden in die Meierei investiert. Bis Ende 2023 wird die Sanierung inklusive der Wiederherstellung der Außenanlagen dauern.

Während das Innere größtenteils nicht-öffentlich bleibt, dürfen sich Parkbesucher durchaus auf ein neues Gartenerlebnis freuen. Die heute nur noch in Fragmenten erhaltene Hofpergola wird bis zur kleinen Brücke über den Schafgraben erneuert, sodass wieder ein geschlossener Außenraum entsteht, ein gepflasterter Innenhof am Wasser, typisch venezianisch.

Venezianische Schornsteine kehren auf das Dach zurück

Vor allem wird die Meierei auch aus der Distanz wieder ein Hingucker. Die Eindeckung mit Schiefer und Dachpappe wird durch die historisch verbürgten roten, italienischen Dachziegel ersetzt. Auch drei verlorene venezianische Schornsteine werden ergänzt, sodass eine markante Dachlandschaft entsteht.

Blick in den Kuhstall der Meierei. Quelle: Bernd Gartenschäger

„Diese Silhouette, die vor allem auf die Fernsicht aus dem Landschaftsgarten angelegt ist, wollen wir wieder zeigen“, sagt Daiber. Der fast fensterlose Gebäudetrakt am Wasser, die einstigen Kuhställe, die der Meierei auch ihren Namen gaben, behalten ihre Funktion gewissermaßen: Dort werden künftig Drahtesel unterkommen.

Direkt neben der Meierei liegen die Römischen Bäder. Quelle: Bernd Gartenschläger

Römische Bäder werden anschließend saniert

Der über die Jahrzehnte stetig nachgedunkelte ockergelbe Putz aus den 1960er Jahren wird verschwinden. Die Meierei wird dann in einem sehr viel helleren blassgelben Kalkputz erstrahlen. Das ist auch für den berühmten Nachbarbau geplant. Die Römischen Bäder werden anschließend saniert, wie Dirk Dorsemagen, Referatsleiter der SPSG für Hochbau, gegenüber der MAZ angekündigt hat. Von 2023 bis voraussichtlich 2026 werden dort sogar zehn Millionen Euro in den Erhalt investiert.

