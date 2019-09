Potsdam

Sturmtief „Mortimer“ hat am Montag in den Parks und Gärten der Schlösserstiftung gewütet. Deshalb sind die Anlagen am Montagnachmittag für Besucher vorsorglich geschlossen worden. Bei früheren Unwettern und Starkregen waren Wege stark ausgespült worden und Bäume verloren schwere Äste. Geöffnet bleibt nur das Neue Palais in Potsdam. Der Zugang ist über das Besucherzentrum an der Straße Am Neuen Palais gewährleistet. In den nächsten Tagen bleibt der Besucherverkehr für Schadenssichtung und Aufräumarbeiten eingeschränkt.

Von MAZonline