Potsdam

Wegen der Warnung vor Windböen und um Gefahren für die Besucherinnen und Besucher abzuwenden, bleiben die Parkanlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) in Potsdam, Berlin und Brandenburg bis Mittwoch vorsorglich geschlossen. Dies gilt auch für die Pfaueninsel sowie für alle in den Parks befindlichen Schlösser. Ausnahme ist das Alte Schloss Charlottenburg in Berlin – hier ist der Zugang über den Ehrenhof möglich. Bereits gebuchte Tickets werden erstattet.

► Sturm „Zeynep“ versetzte Potsdam fast 24 Stunden in den Ausnahmezustand

Ab Mittwoch gilt eine vorsichtige Öffnung

Die SPSG geht derzeit davon aus, dass alle Gärten und Parks am Mittwoch wieder regulär öffnen können. Sie bittet aber um Verständnis, dass die Verlängerung der Schließungen aufgrund der zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit notwendigen Schadensaufnahmen und Aufräumarbeiten erforderlich ist.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die vollständige Beseitigung aller Schäden wird erst in den kommenden Tagen und Wochen möglich sein. Deshalb kann es weiterhin zu Einschränkungen für den Besuchsverkehr kommen. Die bisherige Schadensbilanz liest sich folgendermaßen: Insgesamt ist der Verlust von 73 Bäumen zu beklagen, hinzu kommen 66 Kronenausbrüche und 30 Starkastabbrüche.

Auch Dächer der Schlösser sind betroffen

Darüber hinaus gab es Beschädigungen der Dacheindeckungen des Marly-Schlosses im Park Sanssouci und des Schlosses in Caputh sowie an Skulpturen-Einhausungen im Park Sanssouci und im Schlossgarten Rheinsberg. Die Aufzählung ist noch nicht vollständig.

Von MAZonline