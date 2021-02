Nauener Vorstadt

Einmal in einem Schloss der Hohenzollern schlafen, sich wie ein Prinz fühlen und den Blick auf einen königlichen Garten genießen – das soll wieder möglich werden, ganz ohne Adelstitel. Denn das Schloss Cecilienhof im Neuen Garten wird wieder ein Hotel. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hat einen Pächter gefunden und plant die Sanierung des geschichtsträchtigen Schlosses.

Schloss Cecilienhof: Zwölf Millionen Euro soll die Sanierung kosten

Nach den aktuellen Zeitplänen beginnt jetzt die Vorbereitung der Baumaßnahmen, die 2024 beginnen und bis Ende 2027 fertiggestellt werden sollen. 12,4 Millionen Euro kostet die Sanierung aller Innenräume inklusive Planungskosten. Das Geld stammt aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Bundes für die Schlösser der Stiftung. Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt, damit der Museumsbetrieb weiterlaufen kann, wie die SPSG auf Nachfrage der MAZ erklärt.

Derzeit ist Schloss Cecilienhof geschlossen. Seit der Eröffnung der Sonderausstellung zur Potsdamer Konferenz hängen wieder die Fahnen der drei Alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs vor dem Eingang. Quelle: Julius Frick

Anschließend will die Gruppe „Arcona Hotels & Resorts“ aus Rostock im Cecilienhof ein „Boutique-Hotel“ eröffnen, wie aus den Ausschreibungsunterlagen für die Sanierung hervorgeht. Anfragen der MAZ an die Geschäftsführung blieben am Dienstag allerdings unbeantwortet. Die SPSG bestätigte der MAZ grundsätzlich die Umbaupläne und dass man einen Pächter gefunden habe, wollte sich aber nicht weiter dazu äußern. Im April wolle man gemeinsam mit dem künftigen Betreiber das Konzept vorstellen.

Zwischen 38 und 44 Zimmer und ein Schlossrestaurant sind im Hotel vorgesehen

In den Unterlagen heißt es, dass „mit Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages für den Bereich Schlosshotel die Rahmenbedingungen geschaffen“ worden seien, um das Haus „wieder als Beherbergungsbetrieb betreiben zu können“. Das gemeinsam mit Arcona erarbeitete Nutzungskonzept sieht mindestens 38 Zimmer vor, als Ziel werden auch bis zu 44 Zimmer genannt.

Auch ein „Schlossrestaurant“ ist vorgesehen. Die berühmte Terrasse, auf der während der Potsdamer Konferenz schon die alliierten Staatschefs Truman, Churchill und Stalin in bequemen Korbsesseln für die internationale Presse posierten, soll dann den Gästen des Schlossrestaurants dienen.

Museumscafé im Hofgarten und im historischen Speisesaal

Der kleine Wirtschaftshof, der bislang mit einem Imbisswagen eine kleine „Notversorgung“ der Schlossbesucher ermöglicht, soll zum „Hofgarten“ für ein Museumscafé werden. Der historische Speisesaal von Cecilienhof biete sich laut Konzept „als Schnittstelle“ zwischen Hotel und Museum an. Der Saal könnte tagsüber als Museumscafé dienen und nach Schließung des Museums in den Abendstunden vom Hotelrestaurant weiter genutzt werden.

Der historische Speisesaal von Schloss Cecilienhof könnte Museumscafé und Schlossrestaurant zugleich werden. Quelle: Peter Degener

Die Stiftung hat laut Konzept „eine Betreiberin gewonnen werden, die über die für Hotels an historischen Orten erforderliche Expertise verfügt und bereits mit hohen Anforderungen im Bereich des Denkmalschutzes vertraut ist.“

Das trifft auf die Arcona-Gruppe zu, die in Thüringen das geschichtsträchtige Hotel Elephant in Weimar und auch ein Hotel auf der Wartburg betreibt. Selbst Potsdam ist für Arcona ein bekanntes Geschäftsfeld: Zwischen 2010 und 2019 war die Kette Inhaber des „Hotels am Havelufer“ in der Zeppelinstraße, das zum Teil im denkmalgeschützten Persiusspeicher eingerichtet worden ist.

Das letzte Schloss der Hohenzollern Schloss Cecilienhof im Neuen Garten ist der letzte Schlossbau der preußischen Herrscherfamilie Hohenzollern. Es wurde von 1913 bis 1917 für den Kronprinzen Wilhelm und seine Gattin Cecilie errichtet, die dem Schloss seinen Namen gab. Der Architekt Paul Schultze-Naumburg entwarf es im englischen Tudor-Stil. Nur ein Jahr nach der Fertigstellung endete mit der Monarchie in Deutschland auch die Herrschaft der Hohenzollern. Bis 1945 diente es noch als privater Wohnsitz der Familie.

Schon in der Vergangenheit waren großen Teile von Schloss Cecilienhof als Hotel genutzt worden. In der DDR wurde neben der Gedenkstätte für die Potsdamer Konferenz 1960 ein Valuta-Hotel eingerichtet.

Seit 2014 steht das Hotel im Schloss Cecilienhof leer

Zuletzt betrieb die Relexa-Gruppe das „Schlosshotel Cecilienhof“ als Vier-Sterne-Hotel bis Januar 2014. Wegen der damals anstehenden jahrelangen Sanierung von Dächern und Fassaden sollte der Hotelbetrieb zunächst nur unterbrochen werden. Anfang 2018 wurde öffentlich, dass Relexa nicht zurückkehren werde. Seitdem war offen, was mit den vielen Räumen geschehen soll. Rund drei Viertel der Geschossflächen gehörten zum Hotelbetrieb. Die SPSG selbst hat keinen so großen Bedarf und machte sich auf die Suche nach einem neuen Betreiber.

in diesem zustand befinden sich die ehemaligen Hotelräume heute. Quelle: Peter Degener

Größerer Museumsshop, mehr Barrierefreiheit

Vom Nutzungskonzept profitiert aber auch die Schlösserstiftung und der Museumsbetrieb im Schloss, denn es ist nicht nur ein Museumscafé geplant. Im Erdgeschoss sind neue Bereiche für die Servicefunktionen des Museum vorgesehen, etwa ein neuer barrierefreier Eingang im Westflügel. Auch der Museumsshop, der bislang ein Schattendasein führt, soll ausgebaut werden.

Derzeit ist das Cecilienhof aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnung geschlossen. Die Sonderausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“, die 2020 anlässlich des 75. Jahrestags des historischen Ereignisses eröffnet hatte, wurde wegen der Pandemie mehrfach verlängert. Sie ist bis mindestens 31. Oktober zu sehen, sobald das Schloss wieder öffnen darf.

