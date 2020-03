Schubert kassiert B-Plan-Beschluss für Fahrland

Fahrland

Der Oberbürgermeister hat den Beschluss der Stadtverordneten zum Bebauungsplan Nr. 132 „Am Friedhof“ in Fahrland beanstandet und als rechtswidrig kassiert. Das Stadtparlament hatte bei seiner letzten Sitzung Anfang März überraschend einen Änderungsantrag des Fahrländer Ortsbeirats übernommen, als es die Satzung des B-Plans beschlossen hatte.

„Satzung hätte nicht beschlossen werden dürfen“

Weil damit inhaltliche Änderungen - etwa zur Photovoltaik auf den Hausdächern der geplanten Bebauung - beschlossen wurden, ist allerdings eine erneute Auslegung der Pläne nötig – und zwar vor dem Satzungsbeschluss. Genau diesen Fehler hat Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in einem Brief an Pete Heuer ( SPD), den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, beanstandet.

„Die Satzung hätte nicht beschlossen werden dürfen. Eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung und eine erneute Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange wäre zuvor durchzuführen“, schreibt Schubert in einem Brief, der der MAZ vorliegt und über den die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zuerst berichtet hatten.

Ortsvorsteher kritisiert, dass er nicht informiert worden ist

„Schön, dass man als Ortsvorsteher von der Beanstandung eines sich auf den Ortsteil beziehenden Beschlusses aus der Zeitung erfahren muss“, erklärte Fahrlands Ortsvorsteher Stefan Matz (BI Fahrland) am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite. „Man darf doch wohl erwarten, dass mit einem in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg verankerten Organ respektvoller umgegangen wird“, schrieb er.

Der MAZ sagte er, dass er „auch in Krisenzeiten“ erwarte, dass dem Ortsbeirat und ihm als Ortsvorsteher relevante E-Mails weitergeleitet werden müssen.

Sachlich hält Stefan Matz die Entscheidung für richtig

In der Sache gibt Matz dem Oberbürgermeister recht. „Ich hatte schon vorher meine Zweifel, dass man eine Satzung nicht geändert beschließen kann, wenn diese Änderung eigentlich eine erneute Auslegung notwendig machen würde“, so Matz.

Er wundert sich, dass die Bauverwaltung das nicht habe kommen sehen, denn vor dem Zeitverzug einer erneuten Auslegung wurde ja durch den Baubeigeordneten Bernd Rubelt (parteilos) mehrfach gewarnt. „Als unser Änderungsantrag von den Stadtverordneten übernommen worden war, hätte Rubelt die Vorlage zurückziehen müssen“, sagt Stefan Matz.

Das Potsdamer Unternehmen Leonwert will auf den Flächen zwischen Friedhof und Döberitzer Straße Ein- und Zweifamilienhäuser errichten.

>>>Strafanzeige wegen Baumaßnahmen in Fahrland

Von Peter Degener