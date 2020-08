Potsdam

Nachdem dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt am Mittwoch bekannt geworden ist, dass sich eine Schülerin der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule mit dem Coronavirus infiziert hat, sind nun die Kontaktpersonen des Mädchens ermittelt worden. Laut Stadtsprecher Jan Brunzlow handelt es sich allein an der Schule um insgesamt 56 Schüler und Lehrer. Weil das Mädchen nicht in Potsdam lebt, sondern aus Teltow-Fläming stammt, übernimmt das dortige Gesundheitsamt die Recherche zu den Kontaktpersonen aus dem privaten Umfeld.

Noch steht die Anzahl der Kontaktpersonen ersten Grades nicht fest

Alle 56 an der Schule identifizierten Kontaktpersonen sollen laut Brunzlow am Freitag abgestrichen werden – mit den Testergebnissen sei am Samstag zu rechnen. Noch sei nicht klar, wie viele der Gruppe Kontaktpersonen ersten und wie viele Kontaktpersonen zweiten Grades sind – Kontaktpersonen ersten Grades müssen in häusliche Isolation. „Wir haben noch keine Quarantäne angeordnet“, so Brunzlow.

Schulleiter rechnet mit 24 Schülern und sechs Lehrern in Quarantäne

Der Leiter der Steuben-Schule berichtet indes, dass 24 Schüler der 11. Klasse als Kontaktpersonen ersten Grades für zwei Wochen in Quarantäne müssten, dazu sechs Lehrer. „Wir haben uns aber entschieden, die gesamte, knapp 60 Schüler starke Jahrgangsstufe nach Hause zu schicken“, kündigt Thomas Andrä an. „Wir stellen auf Homeschooling um. Dafür haben wir in den Sommerferien ein Konzept erarbeitet.“ Zwar sei die Schule noch nicht an die Schul-Cloud des Hasso-Plattner-Instituts ( HPI) angedockt – und der Unterricht daheim sei auch nicht 1:1 mit dem Lernen in der Schule zu vergleichen. „Aber da das neue Schuljahr schon seit zwei Wochen läuft, können wir auf dem Begonnenen aufbauen, es mit Übungen vertiefen und langsam weiterbehandeln“, so Thomas Andrä.

Gleiche Lernbedingungen für alle Schüler der Jahrgangsstufe

Die Entscheidung, den gesamten Jahrgang aus dem Schulbetrieb zu nehmen, habe man vor allem aus Gründen der Gleichberechtigung getroffen. Die Schüler werden nicht im Klassenverband, sondern in Kursen unterrichtet. Der Effekt: Bleiben die Kontaktpersonen ersten Grades zu Hause, seien einige Kurse halb voll – die anwesenden Schüler könnten wie gehabt mit voller Unterstützung der Lehrer und des Teams weiterlernen, während die Schüler in Quarantäne sich alles im Selbststudium erarbeiten müssten. „Wir wollen aber allen die gleichen Lern-Bedingungen ermöglichen“, sagt Thomas Andrä.

Eine weitere Rolle spielen organisatorische Gründe: Auch der Ausfall der sechs Lehrer lasse sich leichter kompensieren, wenn die gesamte Stufe im Homeschooling ist.

Eine weitere Neuinfektion in Potsdam , ein Patient im Klinikum

An der Steuben-Gesamtschule lernen derzeit 589 Schüler von der 7. bis zur 13. Klasse. Sie kommen aus 20 verschiedenen Orten einschließlich Potsdam. Die meisten Schüler leben in der Landeshauptstadt, die Einpendler in Potsdam-Mittelmark, im Havelland und in Teltow-Fläming.

In den vergangenen 24 Stunden kam laut Gesundheitsamt eine Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Potsdam hinzu – in den vergangene sieben Tagen somit acht. Im Klinikum wird laut Stadt wieder ein Corona-Patient auf der Normalstation betreut.

Von Nadine Fabian