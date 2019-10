Bürger frustriert nach Ausschuss-Entscheidung

Waldstadt

Für die Planung des Schulcampus Waldstadt-Süd ist am Dienstag ein großer Schritt gemacht worden. Überraschend einigten sich die Mitglieder des Bildungsausschusses in ihrer Sitzung auf einen Kompromiss, den SPD und Grüne vorgeschlagen hatten und der nun von der Stadtverordnetenversammlung (SVV) am 6. November bestätigt werden soll. Eine Mehrheit in der SVV gilt nach dem Votum des Ausschusses als sicher.

Sportplätze für Schul- und Vereinssport

Grundsätzlich orientiert sich der nun beschlossene neue Antrag an den Plänen, die auch die Stadtverwaltung favorisiert: In der Waldstadt sollen eine Gesamtschule, eine Förderschule, eine Kita und Sportplätze – diese mit reduzierter Fläche – gebaut werden. Die Sportplätze sollen sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport nutzbar sein. Alle Gebäude sollen außerhalb des Landschaftsschutzgebiets errichtet werden, die Lage der Sportplätze „in Abhängigkeit von naturschutzfachlichen Erkenntnissen“ gesucht werden, eine Verlagerung ins Schutzgebiet bleibt also möglich.

„Die Inanspruchnahme von geschützten Biotopen wird ausgeschlossen“, heißt es aber im Antrag. Zudem sind zahlreiche Umweltschutzmaßnahmen vorgesehen, etwa eine möglichst wasser- und luftdurchlässige Bauweise der Sportflächen und eine ökologische Bauweise der Schulgebäude und eine emissionsneutrale Energieversorgung der Neubauten. Dass trotz der Anwohnerproteste Bäume für den Bau gefällt werden müssen, ist klar. Diese sollen aber offenbar neu gepflanzt werden.

Immer wieder Diskussion über Eingriff in den Landschaftsschutz

Seit mehr als zwei Jahren wird um den konkreten Ort für einen dringend benötigten Schulneubau gestritten. Denn der Schulcampus soll im Wald entstehen. das bringt gleich mehrere Probleme mit sich: Teile des Baus hätten ursprünglich in einem Landschaftsschutzgebiet entstehen sollen, der Wald muss zu hohen Baulandpreisen angekauft werden, in jedem Fall müssen zahlreiche Bäume weichen.

Protest der Bürgerinitiative bei einer Bürgerversammlung im Humboldt-Gymnasium. Quelle: Peter Degener

Eine Bürgerinitiative kämpft gegen die Baupläne, zuletzt hatte sie ein umfangreiches Positionspapier mit alternativen Standorten für Schul- und Sportbauten vorgelegt. Nach der Entscheidung des Bildungsausschusses zeigt sich Sabine Blossey, eine Sprecherin der Initiative, frustriert und enttäuscht. „Nicht zufrieden ist gar kein Ausdruck, das ist das Worst-Case-Szenario“, sagt sie der MAZ, „niemand hat sich inhaltlich mit unseren Vorschlägen auseinandergesetzt, stattdessen wurden wir als Totalverweigerer beschimpft, die keine Veränderungen vor ihrer eigenen Haustür wollen.“

Kritiker: „Klimanotstand scheint schon keine Roller mehr zu spielen.“

Tatsächlich hatte Daniel Keller, SPD-Stadtverordneter und Vorsitzender des SV Motor Babelsberg den Anwohnern das vorgeworfen. „Eine Unverschämtheit, schließlich hat er als Direktkandidat in der Waldstadt plakatiert, Eingriffe in Landschaftsschutzgebiete müssten vermieden werden“,, sagt Sabine Blossey. Denn dies sei das eigentliche Anliegen der Initiative. „Der Klimanotstand, den die Stadtverordneten beschlossen haben, scheint schon jetzt keine Rolle mehr zu spielen“, so die BI-Vertreterin weiter, „wir verstehen nicht, warum eine solche Symbolpolitik betrieben wird.“ Gleichzeitig kritisiert sie eine „extreme Verschlechterung der Gesprächskultur“: „Wir wurden da nach Strich und Faden zusammengeschossen.“

Schulcampus liegt nun außerhalb des Schutzgebiets

Tatsächlich hatten sich zahlreiche Sportvereine der Stadt in einem offenen Brief gegen die Bürgerinitiative gewandt, auch im Ausschuss kamen Vertreter der Vereine zu Wort. So berichtete der Nachwuchsleiter des SV Babelsberg 03, Enrico Große, dass der Verein drei Jugendmannschaften aus dem Spielbetrieb hatte abmelden müssen, weil Trainingskapazitäten fehlten. Tatsächlich spricht die Stadtverwaltung von fünf Hektar fehlender Sportflächen in der Stadt.

Bürgerinitiative sieht sich chancenlos

„Es wird überhaupt nicht bedacht, dass die hier geplanten Flächen diesen Bedarf nicht decken“, sagt Sabine Blossey für die Bürgerinitiative. Am 24. Oktober wird sich der Klimaausschuss ebenfalls mit dem Antrag befassen. Die Bürgerinitiative aus der Waldstadt aber hat nur noch wenig Hoffnung. „Wir sehen nach diesen Erfahrungen eigentlich keine Chance, übergreifende Planungen überhaupt ernsthaft zu diskutieren“, sagt Sabine Blossey.

Von Saskia Kirf und Jan Russezki