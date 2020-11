Waldstadt

Die Stadt Potsdam und das Land Brandenburg haben sich geeinigt: Das Waldstück für den Schulcampus Waldstadt Süd am Bahnhof Rehbrücke soll an die Stadt verkauft werden, wie das Rathaus und das Landesumweltministerium auf MAZ-Anfrage bestätigt haben. Über den Preis halten sich beide Seiten bislang bedeckt.

Die Verwaltung kann nun die Vorplanung für den Bau einer Gesamtschule, einer Förderschule und von zwei wettbewerbsfähigen Sportplätzen forcieren, die auf dem rund 13 Hektar großen Areal entstehen sollen. Mindestens die Hälfte des Waldes muss dafür gerodet werden.

Am Rand von Waldstadt II und dem Bahnhof Rehbrücke sollen Gesamtschule, Förderschule und Sportfelder im Wald entstehen. Quelle: E-Mail-MVD

Gesamtschule kommt mindestens ein Jahr später

Einen Rückschlag gibt es allerdings in der Zeitplanung. Der Kommunale Immobilienservice (Kis) hat in seinem aktuellen Fortschrittsbericht zu Baumaßnahmen an Schulen und Sportstätten die „Risiko-Ampel“ bei der Bauzeit des Schulcampus von grün auf gelb gestellt. Der Baubeginn für die Gesamtschule ist demnach vom Herbst 2022 auf das Frühjahr 2023 gerückt, die Förderschule und die Sportflächen sollen im Frühjahr 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung der Gesamtschule und der Sportflächen wird deshalb erst ein Schuljahr später im Sommer 2025 erfolgen.

Noch im März ging die Verwaltung in der Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Andere davon aus, dass der Baubeginn Ende 2022 erfolgt und das Projekt bereits 2024 abgeschlossen werden kann. Die Förderschule soll laut Kis sogar erst im Sommer 2026 fertiggestellt werden.

Entwurf des Bebauungsplans wird Anfang 2021 vorgestellt

Wie der Schulcampus konkret aussehen wird, will die Stadt im Frühjahr 2021 im Bauausschuss vorstellen. Eine Prämisse, die die Stadtverordneten vorgegeben haben, ist der weitestgehende Erhalt des „Waldcharakters“ zwischen den geplanten Gebäuden. Ebenfalls Anfang 2021 soll der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 142 „Schulstandort Waldstadt Süd“ und der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans öffentlich ausgelegt und anschließend ein EU-weiter Planungswettbewerb erfolgen.

Die Häuser am Caputher Heuweg stehen direkt an der Grenze eines Landschaftsschutzgebiets. Quelle: Peter Degener

Forstbetrieb hatte hohe Kaufpreiserwartungen

Vor anderthalb Jahren schlug der Grundstücksdeal wegen des potenziellen Kaufpreises Wellen. Im Frühjahr 2019 hatte die Landesregierung den Kommunen für Projekte der sozialen Infrastruktur angeboten, Landesflächen vergünstigt zu erwerben.

Doch beim dem Potsdamer Schulprojekt zeigte sich ein Haken: Der Landesforstbetrieb darf als öffentlicher Wirtschaftsbetrieb sein Eigentum nicht unter Wert verkaufen. Zudem sah man den Wald dort nun auch als Bauerwartungsland an, weil ein großer Teil gerodet und bebaut werden soll. Die dann geltenden Preise wären angesichts der Größe des Areals nicht finanzierbar für die Stadt, wie Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) damals klarstellte. Die Bodenrichtwerte in der Waldstadt liegen mittlerweile bei 600 Euro, was bei knapp 130 000 Quadratmetern einem Wert von 78 Millionen Euro entspräche.

Preis bleibt vorerst geheim

Auf welchen Preis man sich nun letztendlich verständigt hat, ist noch unbekannt. Man habe sich „zu allen Fragen der Bewertung“ geeinigt, schreibt das Rathaus, „da hier schutzwürdige Interessen Dritter betroffen sind, können öffentlich keine Detailangaben gemacht werden.“ Beim Umweltministerium heißt es, der Landesforstbetrieb habe „nicht das Mandat, sich zu Kaufpreisen oder Konditionen zu äußern.“

Zudem besteht auch noch ein Zustimmungsvorbehalt für den Kauf. Das Finanzministerium und auch der Finanzausschuss des Landtags sowie die Potsdamer Stadtverordneten müssen dem Grundstückswechsel noch zustimmen. Die Einigung ist noch frisch – im Finanzministerium war von dem Deal bis zur Anfrage der MAZ noch nichts bekannt.

2018 gründete sich eine Bürgerinitiative „Bürger für Waldstadt“, um das Projekt zu verhindern. Die Kritik an den Planungen hat zwar zu Änderungen geführt – aber abgesagt ist der Schulcampus keineswegs. Quelle: Friedrich Bungert

Naturschutzbund will Klagen, Stadt rechnet nicht mit Verzögerungen

Der Naturschutzbund BUND hat bereits Klagen gegen den Bebauungsplan wegen des starken Eingriffs in das Landschaftsschutzgebiet angekündigt. Die Stadt glaubt allerdings nicht, dass das Projekt davon zeitlich beeinträchtigt wird: „Mit Verzögerungen wird weiterhin nicht gerechnet“, teilte sie der MAZ mit.

Die Bürgerinitiative „Bürger für Waldstadt“, die sich seit zwei Jahren für den Wald einsetzt und den Schulcampus in der geplanten Form ablehnt, kritisierte die Planungen jüngst erneut, nachdem ihr Vorschlag zum Klimaschutz durch Walderhalt im Bürgerhaushalt 2020/21 von den Stadtverordneten abgelehnt worden war: „Wer den Klimanotstand ausruft, sollte nicht sechs Hektar gewachsenen Stadtwald vollständig roden. Welche Klimabilanz ergibt sich, wenn tausende intakte Bäume gefällt und gegen Einzelbegrünungen verrechnet werden?“, fragte BI-Sprecherin Oksana Adams.

