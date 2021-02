Potsdam: Schwan nach Bruchlandung in Sanssouci-Fontäne gerettet

Sanssouci

Obwohl sie sich in Sanssouci bestens auskennt, hat ein Schwanenweibchen jetzt beim Wassern im Fontänenbecken eine lebensgefährliche Bruchlandung hingelegt. Das Glück in ihrem Unglück ist Christina Geisler, die als Schwanen-Mama von Sanssouci gilt und kurz nach dem Crash vor Ort war. „Das war am Dienstag halb eins“, erzählt die 53-jährige Pflegerin: „Ich war an einem freiem Tag mal wieder in Sanssouci unterwegs und sah zunächst Papa Schwan etwas apathisch im Flies sitzen“, einem Kanal, der auf die Fontäne zuführt. Geisler rief Steffen Agantz von der Tierrettung Potsdam an; zusammen sahen sie sich den Schwanen-Papa an, doch dem fehlte augenscheinlich nichts: „Der gründelte, der fraß.“ Agantz fuhr wieder los.

Die Schwänin konnte nicht mehr laufen. Quelle: Christine Geisler

Hilflose Schwanen-Mama

Wenig später jedoch fiel Christina Geisler die seltsam hilflose Schwanen-Mama im Fontänenbecken auf. „Die taumelte die beiden Stufen des runden Beckens hoch und wollte über diesen niedrigen Zaun drumrum rüber. Das schaffte sie aber nicht.“ Geisler, die das seit jeher einzige Schwanenpaar schon seit 2018 kennt, hievte mit Hilfe einer Aufsichtskraft der Schlösserstiftung die Schwänin über den Zaun und hüllte sie in ein großes Handtuch. Geisler vermutete einen Wirbelsäulenschaden, der die Koordinierungsfähigkeit des Tieres womöglich beeinträchtige. Die Schwänin konnte nicht mehr laufen. Geisler rief Agantz zurück. Der kam mit einer Decke und einer Tape-Rolle. Gemeinsam wickelte man das Tier ein und machte es mit dem Tape wehrunfähig, setzte es ins Auto und brachte es in die Berliner Kleintierklinik Düppel nach Zehlendorf. Sie wird betrieben durch die Freie Universität Berlin.

„Wildtiere dort abzugeben, kostet nichts“, sagt Geisler: „Die Ärztin hatte auch keine Idee, was passiert sein könnte.“ Zwei Tage später stand die Schwänin immer noch nicht auf ihren Beinen. Doch am Freitag kam ein erlösender Anruf aus Düppel, man könne das Tier wieder abholen, es sei jetzt wieder stabil.

Das Tier wurde kurzerhand ins Auto gesetzt und in die Berliner Kleintierklinik Düppel nach Zehlendorf gebracht. Quelle: Christina Geisler

Der Schwan wurde erneut eingepackt, so dass er nicht mit den starken Flügeln schlagen und niemanden verletzen konnte. Angeschnallt auf der Rückbank eines Autos und mit dem Blick nach hinten, wurde er nach Sanssouci zurück gebracht.

Freudige Begrüßung nach der Rückkehr aus Berlin Quelle: Christina Geisler

Schwanen-Paar neu vereint

In Potsdam warteten schon andere Tierfreunde, die Papa Schwan unter der Brücke am Chinesischen Teehaus entdeckten. Dorthin fuhr Geisler und ließ die Schwanen-Mama frei. Nach einer kurzen, erfreut wirkenden Begrüßung paddelte das Paar davon.

Auch am Samstag schaute Geisler wieder nach den beiden: „Sie wirkt immer noch benommen“, sagt sie: „Hoffen wir mal, dass sie es überstanden hat und jetzt nicht frei laufende Hunde Jagd auf sie machen.“

2020 hatte das Schwanenpaar von Sanssouci acht Junge. Nur vier überlebten. Quelle: Christina Geisler

Das hofft Geiser auch für den kommenden Nachwuchs. Von März bis Juni wird gebrütet, bis zu acht Küken können nach etwa 36 Tagen schlüpfen, und so viele waren es auch letztes Jahr. Überlebt haben nur vier.

Dass es das einzige Schwanenpaar im Park ist, weiß Christina Geisler ganz genau: „Neulich kam ein fremder Schwan geflogen; Papa-Schwan ging sofort auf Angriff und vertrieb ihn wieder. Das ist sein Revier!“

Von Rainer Schüler