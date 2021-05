Potsdam

In Potsdam-Drewitz sind in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Kellerverschläge ausgebrannt. Nicht alle Bewohner des Hauses in der Wolfgang-Staudte-Straße gelangten bei dem Feuer gegen 0 Uhr rechtzeitig ins Freie. 19 Menschen mussten von der Feuerwehr mit sogenannten Fluchthauben nach draußen begleitet werden.

Während der Löscharbeiten drang starker, giftiger Rauch aus dem Haus. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und 27 Fahrzeugen im Einsatz, konnte das Haus aber nur mit schwerem Atemschutz betreten.

Feuerwehr und Rettungsdienst mit Großaufgebot vor Ort

Der Rettungsdienst war ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort und sichtete die noch eingeschlossenen Bewohner. Die Verkehrsbetriebe Potsdam stellten ein Bus zur Verfügung, für diejenigen die nicht so schnell wussten wohin.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

