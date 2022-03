Potsdam

„Die Fenster müssen offen bleiben, nur so und mit ausreichend Abstand dürfen wir die Maske abnehmen,“ sagt Martin. Der Zehnjährige kennt die Regeln genau: Es ist sein Klassenraum, in dem wir für das Interview zusammenkommen, die 4a an der Grundschule Bornim. „Es war ätzend“, sagt Martin rückblickend zu zwei Jahren Schulzeit mit Lockdown. „Als Erstes hatte ich noch ein bisschen Probleme mit der Schule, es war chaotisch, da habe ich Aufgaben vergessen, die musste ich dann am späten Abend machen. Aber manchmal war ich richtig früh fertig, dann hatte ich frei.“ Martins Eltern waren tagsüber selten ansprechbar, Mutter Antje Köhler ist als Rechtspflegerin die meisten Tage außer Haus, der Vater, ein Ingenieur, hatte selbst viele Videokonferenzen. Sie konnten erst abends nach der Arbeit die Wochenpläne durchgehen und die Aufgaben kontrollieren. Antje Köhler resümiert: „Man merkt, was die Lehrer jeden Tag leisten, weil ich es als Mutter nicht so kindgerecht erklären kann und schneller die Geduld verliere.“

Schwierige Rückkehr

Auf seinen älteren Bruder Hannes konnte Martin sich verlassen, der Zwölfjährige besucht dieselbe Schule und geht heute in die 6. Klasse. Die Brüder sind sich einig: Unterricht in der Schule mache viel mehr Spaß als zu Hause, hier wären ihre Freunde „in real life“ und die Lehrer könnten besser weiterhelfen als Papa und Mama. Hannes ergänzt: „Wir haben auch einen eigenen Kunst- und Musikraum, so dass man einen Tapetenwechsel hat.“

Schulleiterin Silvana Green erinnert sich an die Zeit, als nach langem Lockdown und Wechselunterricht alle zurück an ihrer Schule waren. „Für viele Kinder war es schwierig, sich wieder als große Klassengemeinschaft zu finden und die eigenen Befindlichkeiten zum Wohle der Gruppe zurückzustellen. Sie mussten sich wieder an den vorgegebenen Tagesablauf gewöhnen, die Klassen waren lauter und auf dem Pausenhof gab es öfter Ärger untereinander.“ Aus diesem Grund führte die Schule viele Aktionen durch, zum Beispiel ein Anti-Mobbing-Projekt für die 3. und 4. Klassen, angeboten über die Stadt Potsdam, oder ein Kunstprojekt, bei dem jedes Kind eine Schablone schnitzte und zu einem Gesamtbild an der Wand einfügte. „Wir sind ein tolles Team“, steht da.

Auch Schulsozialarbeiterin Johanna Pomplun beobachtet, dass die Klassen erst wieder zusammenwachsen müssen. Sie wurde kreativ, veranstaltete Wettbewerbe im Malen und Dichten sowie eine Tauschbörse im Advent, spielte Wunschhits in der Hofpause ab und ging regelmäßig in viele Klassen. Auch in Hannes Klasse: Hier fielen sich die Mitschüler oft ins Wort. Bei der Schulsozialarbeiterin trainierten die Kinder, einander zuzuhören und ihr Anliegen auf den Punkt zu bringen. Außerdem unternahmen die Klassen viele Ausflüge: „Wir waren öfter im Wald, im Katharinenholz, in der Feldflur und im Volkspark“, so Pomplun. „Wir haben alles outdoor gemacht: Abschlussfeiern, Grillfeste, Grünes Klassenzimmer, Schnitzeljagd. Das waren auch Highlights.“

Martin ist trotzdem geknickt: „Bei mir ist alles weggefallen, was ein Highlight war! Ich hatte keine Klassenfahrt. Und in der 3. Klasse hatte ich keinen Schwimmunterricht, ich konnte nicht das Seepferdchen machen.“ Das konnte er bis heute nicht. Zwar gab es als Ersatz vom Land Brandenburg Gutscheine für Schwimmunterricht, aber der lag außerhalb der Schulzeit. Auch die Klassenfahrten konnten nicht nachgeholt werden, dabei findet Schulleiterin Green sie für das soziale Miteinander wichtig: „Die Zimmerverteilung ist vorher schon eine große Sache, es ist etwas Besonderes für die Kinder, weil sie sich mit ihren Freunden 24/7 umgeben können. Da herrscht Ferienlagerstimmung, und sie lernen ihre Lehrer aus anderer Sicht kennen.“ Die Schulleiterin ist zuversichtlich, dass in diesem Schuljahr alle Klassenfahrten stattfinden werden – Hannes freut sich schon riesig auf seine Abschlussfahrt nach Thüringen.

Studenten für die Notbetreuung

Eigenartig war es für die Grundschüler, als sich die Gruppe in der Notbetreuung und Gruppe A oder B im Wechselmodell nicht mischen durften, weiß Schulsozialarbeiterin Pomplun: „Die durften nicht mit ihren Freunden spielen oder beim Essen zusammen am Tisch sitzen, das war eine strenge Trennung.“ Die Kinder hätten die schwierige Zeit toll mitgemacht, lobt Pomplun. „Die sind so flexibel. Die haben manchmal gefragt – warum ist das jetzt so? Wir konnten auch nicht immer alles mit Logik beantworten.“ So stimmten sich Hort- und Schulleitung miteinander ab, weil für den im Schulgebäude befindlichen Hort üblicherweise die Regeln der Jugendhilfe gelten. Lob gibt es auch für die Lehramtsstudenten der Universität Potsdam, „die haben die Notbetreuung gewuppt“, so Silvana Green. Rund 80 Kinder, fast ein Drittel der Schülerschaft, durften in der Schule lernen – sei es, weil die Eltern systemrelevant sind oder individuelle Lösungen gefunden werden mussten. Hier hatte die Schulleiterin etwas Spielraum, auch für die geflüchteten Kinder aus den Gemeinschaftsunterkünften, die noch nicht so gut Deutsch sprechen. „Da ist wichtig, dass solche Kinder nicht wochenlang zu Hause sitzen, und da bringt es auch nichts, wenn wir eine Videokonferenz machen“, so Green.

Rückblickend können Martin und Hannes dem Lockdown doch etwas Positives abgewinnen: Der lange Schulweg per Bus entfiel, die Familie wohnt in Grube. Antje Köhler findet: „Bei Hannes gab es im technischen Verständnis einen enormen Schub, seitdem ist er mir weit voraus.“ Jetzt hat Frau Köhler kostenfreien, technischen Support zu Hause, lachen alle drei.

Von Annette Weiß